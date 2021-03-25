律師會改選提早掀戰幔　泛民或過半奪權變天　專業派憂監管權被收

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-03-25 07:00

香港律師會今年5月舉行周年大會，20名理事中最資深的5席需要改選，有建制背景的律師群組近日在報章撰文，指大律師公會已成為「英國工具」，倘律師會亦失守，將淪為另一個「被外國控制的組織」，更呼籲今年要「提早出發拉票」。 標榜為「開明派」的民主派目前在理事會佔7席，倘今次盡取5個席位，將首次過半取得律師會控制權，佔據會長寶座。另一陣營、標榜「專業派」的律師指，律師會作為專業團體，擔心泛民嬴得大多數議席，令理事會愈來愈政治化，甚至令政府出手剝奪律師會的監管機構角色。

「專業派」稱難覓人選出戰

兩大陣營近年鬥得激烈，「開明派」去年派出「人權律師」林洋鋐、公民黨彭皓昕等人出戰，5席之中嬴得4席，連同現任理事張達明和Mark Daly（帝理邁）等7人，在理事會形成一股勢力，若今年換屆再下一城，甚至可首次挑戰會長寶座。

現任律師會會長彭韻僖已連任三年會長，按例需退任，加上5名理事改選，不少建制律師均認為選情嚴峻，擔心失去理事會話事權。5名改選理事中，最資深的Jonathan ROSS （羅彰南） 及Denis BROCK（白樂德）需退任，另外3個席位由張達明、陳達顯等4人，抽籤決定其中一人可「免戰」。

有「專業派」律師指，近年香港政治氣氛對立，很多人投票只看立場，有人在法律界只出道兩年，卻借「政治牌」得以晉身理事會，與行內有資歷律師相比，質素差天共地，在此環境下，根本難覓得合適人選出戰。

律師會會長彭韻僖5月退任。（資料圖片／盧翊銘攝）

接管律師行成燙手山芋

另一名「專業派」理事擔心，若律師會由民主派控制，將變成下一個大律師公會，成為「政治組織」。該理事指，律師會是香港律師的監管機構，具接管律師行、紀律聆訊等法定職能，倘理事會被控制，政府有可能出手收回監管權力，屆時律師會與一個普通專業團體無異。

去年底黃馮律師行因有前職員涉挪用客戶款項，遭律師會介入接管，過百名「苦主」用作買樓的資金被凍結，民建聯議員張國鈞早前促請政府檢視現行接管律師行制度，特首林鄭月娥當時稱尊重專業自主，但會請相關司局長研究制度問題。有「專業派」律師認為，今次改選最重要是保持律師會的獨立自主，不受政治影響，擔心一旦出現不穩定性，會令律師會的法定職能被削。

不過，有具法律背景的建制議員認為，接管律師行從來都是燙手山芋，律師會跟足程序辦事，亦成為苦主批評對象，若把接管權力交回政府，不一定是壞事，形容不少律師同業對此都不抗拒。另一建制律師則指，政府對專業團體的權力運用只會愈趨嚴謹，近月引入海外醫生便是例子，律師會的監管角色，亦無可避免要檢討。