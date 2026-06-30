立法會半年通過4法案、批出695億撥款　李慧琼：守正創新守正創新

新一屆立法會上任半年，秘書處今日（30日）發布影片，回顧通過4法案、審議54項附屬法例、批出695億撥款。全體議員設225間辦事處，亦設有社交平台。主席李慧琼表示「守正創新 團結奮進」是工作寫照，亦是全體議員對市民的莊嚴承諾。



新一屆立法會上任半年，秘書處製作影片，回顧通過4法案、審議54項附屬法例、批出695億撥款。

影片中又提到立法會為配合及協助編製香港五年規劃，收集570份建議書，一個月向行政長官提交報告。北部都會區發展方面，議員實地考察加快建設，又通過提高借款上限支持北都相關工程發展。以「守正創新 團結奮進」總結半年工作。

李慧琼表示「守正」代表議員繼續履職盡責，依據《基本法》履行憲制職能，本著務實為民的原則，嚴謹審議法案與審批撥款。「創新」代表在原有的基礎上，開創先河，革新破局，本屆立法會歷史性與特區政府建立協同機制，在早階段就協助編製香港第一個五年規劃；她又形容議員認真學習，參與涵蓋國家、經濟民生等事務的學習會，與時並進。

新一屆立法會上任半年，秘書處製作影片，回顧通過4法案、審議54項附屬法例、批出695億撥款。

至於「團結奮進」── 團結不僅在於議會內的協作，亦體現於立法會與市民之間的緊密聯繫。全體議員已在全港各區設立多間辦事處，以及開設社交平台，開拓更多元、更直接的溝通渠道。透過積極落區調研考察，議員深入聆聽市民和業界聲音，履行「民意代言人」的角色。

她說全體議員定必繼往開來，以國家和香港整體利益為依歸，助力國家與香港的高質量發展，繼續做到「民有所呼、我有所應」，共建美好家園。