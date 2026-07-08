過去5年3實習醫生因表現欠佳等離職 　盧寵茂：帶教醫生不應受罰

明愛醫院實習醫生黎小姐（網名Angel）早前被揭發工作時連串行為不當，遭醫院管理局解僱，並因違規瀏覽屯門醫院的病人紀錄，被警方以「不誠實取用電腦」罪拘捕。立法會今日（8日）討論醫生專業操守的規管，醫務衞生局局長盧寵茂公布，過去5年，每年有12至35宗實習和駐院醫生，因工作表現欠佳或者違反專業操守而被紀律處分的個案，3位實習醫生因工作表現欠佳等未完成實習，與總數4200名實習和註冊醫生比較，佔比較低。他亦指，不認同負責培訓涉事者的資深醫生應受到懲罰，因其已經盡責和盡力引導。



何敬康就醫生專業操守的規管，向政府提出口頭質詢。（黃浩謙攝）

5年內12至35實習、駐院醫生受紀律處分

新民黨選委界議員何敬康質詢醫衞局，過去5年完成實習但最終沒有成為醫生的數字，以及醫管局接獲多少宗舉報及投訴醫生違反操守的個案 。

盧寵茂公布，2021/22年度至2025/26年度期間，醫管局每年度錄得12到35宗實習和駐院醫生，因為工作表現欠佳或者違反專業操守而被紀律處分的個案，5年內共有三個實習醫生因為工作表現欠佳、行為不檢又或者刑事罪行，未能完成實習，從而無法註冊成為醫生；另有10位實習醫生以個人原因辭職。不過他強調，上述個案與4200個實習醫生和註冊醫生比較，佔比較低。

盧寵茂希望醫學院不只是接受「狀元」，更應培養「華佗」。（歐嘉樂攝）

盧寵茂：醫學院更應強調培養「華佗」

何敬康追問，實習駐院醫生因違規被處分的人數，創下5年新高，質疑部分學生「只求考試合格，一入到議員就將操守拋諸腦後」。盧寵茂說，鄰近DSE放榜，大學醫科確實飽受歡迎，希望醫學院「唔單止受到好多狀元，更加應該強調，佢哋出到幾多個華佗」。

選委界陳凱欣（梁鵬威攝）

指帶教醫生已盡責 不應受懲罰

選委界議員陳凱欣關注，涉事實習和駐院醫生資歷較淺時，負責評核其表現的管理層、涉事部門主管，會否相應受到口頭和書面警告。

盧寵茂不認同應該懲罰帶教的資深醫生。他解釋，到醫管局轄下醫院工作培訓的實習醫生，每次輪轉只有三個月，負責培訓的資深醫生會盡力引導，若對方工作不理想，資深醫生會在評核內反映甚至提早終止合約和解僱，形容已盡責。

勞工界工聯會議員李廣宇（夏家朗攝）

李廣宇倡測試新醫生應對利益衝突

工聯會勞工界議員李廣宇指，今次事件體現醫科生若只經歷宣誓和職前培訓尚不足夠，建議醫療行業仿效外國做法，使用情景模擬法測試新畢業的醫生，面對利益衝突和私隱倫理時的判斷力，以令他們重溫專業操守。

盧寵茂說，醫科生接受培訓前確實有入學儀式，很多模擬測試遠不及真實臨床經驗，年輕醫生一般會跟隨資深醫生，在臨床經歷中培養對病人的關懷之心。