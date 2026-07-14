新皇崗口岸本月通關有望！政府刊憲港方口岸一地兩檢7.31起生效

新皇崗口岸工程最後衝刺，由於口岸採取一地兩檢通關模式，須本地立法。今天（14日）政府刊憲《皇崗口岸港方口岸區條例草案》7月31日起生效。消息指，港府最快本周交立法會審議。



新皇崗口岸。（林遠航攝）

新皇崗口岸24小時通關 通關時間由30分鐘縮短至5分鐘

正在興建的新皇崗口岸是深港之間唯一的24小時通關的旅檢口岸，亦是全球最大的陸路口岸。北上消費成風，外界之所以期待新皇崗口岸落成，除了因為全天候通關，亦因會採用「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分就可以完成兩地出入境手續。使用新皇崗口岸的整體通關時間將由原本約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。

皇崗口岸聯檢大樓總建築面積達68.97萬平方米，承擔深港通關、口岸運營等關鍵功能。大樓內天花板設計以深圳市花簕杜鵑為原型。（大灣區之聲）

「一地兩檢」獲人大通過 消息：港府最快本周交立法會

由於口岸位於深圳境內，要在內地實施「一地兩檢」，故此全國人大常委會早前授權港府管轄口岸港方區域及相關延伸區。保安局局長鄧炳強早前指待取得人大授權決定及國務院批覆後，特區政府會「隨即」向立法會提交相關《條例草案》，為落實「一地兩檢」提供本地法律基礎。消息指，港府最快本周將相關條例草案交立法會。

政府刊憲《皇崗口岸港方口岸區條例草案》7月31日起生效。

翻查資料，包括要宣布一個位於內地皇崗口岸的範圍為皇崗口岸港方口岸區；使香港法律適用於皇崗口岸港方口岸區；擴闊某些權利和義務至皇崗口岸港方口岸區；及就文件及法院命令訂定釋義條文。