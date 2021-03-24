警方：「粵港澳大灣區警察協會」在港註冊　執法部門運作不受影響

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-24 21:52

《香港01》今日報道，今年2月初「粵港澳大灣區警察協會」在珠海成立，全體現職警務人員自動加入為會員，會務包括開展粵港澳大灣區警隊業務培訓、交流學習、理論研究、維護權益等，該協會亦已在港註冊，在港地址申請位於灣仔警察總部警政大樓40樓，即警務處人事部。 警方（24日）晚上在社交媒體證實，「粵港澳大灣區警察協會」在今年1月根據《社團條例》在香港註冊，為非營利團體，以團結、合作、服務為宗旨，並以促進大灣區內警隊及執法部門的交流為目標。

警方表示，隨着大灣區的發展，警隊樂見國內首個區域性的警察組織成立，期望藉此新平台與大灣區內的警隊及執法部門加強交流，豐富協會成員間的體育文化活動，擴闊彼此視野，共同維持粵港澳三地良好社會治安。

警方說，由於協會內的執法部門沒有從屬關係，故此，協會的成立不會對執法部門的工作範疇或運作模式帶來任何改變。

該組織會徽印有五星國旗，英文簡稱顯示為「GHM」。

《香港01》早前報道指，警隊內部流傳「粵港澳大灣區警察協會」成立，指成立背景因「警隊受黑暴運動影響，中央批示及香港特別行政區政府支持，成立聯繫粵港澳大灣區警察。」

而根據廣東社會組織信息網，「粵港澳大灣區警察協會」於今年2月6日成立，屬「一般性社團」，活動地域在廣東省，註冊地址為珠海市香洲區吉大路4號，指業務範圍包括：「開展粵港澳大灣區警隊業務培訓、交流學習、理論研究、文體交流、維護權益、協作服務。」但有關協會的法定代表人等未有資料。

在通訊程式微信，有「廣東省公安廳大灣區警察交流中心」名義成立「大灣區警察」公眾號，簡介指「以團結合作服務為宗旨，打造粵港澳大灣區警隊文化交流平台。」據紀錄，該帳號早於去年11月24日註冊，12月18日獲得認證為官方帳號。