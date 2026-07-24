立法會訪京｜國家事務研修班結業　夏寶龍與全體赴京議員座談交流

中央港辦主任夏寶龍今日（7月24日）下午與赴京參加國家事務研修班的88名立法會議員座談交流，港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、身兼中聯辦主任的港澳辦副主任周霽，以及另外兩名港澳副主任章冬梅、農融參加了座談會。



第八屆立法會議員周日集體赴京研修考察，今日舉行結業式。立法會主席李慧琼表示，連日來一系列高水平的專題講授和豐富的現場教學，是一場深刻、發人深省的思想盛宴，議員獲益良多，將會更好裝備我們更有效履職。



中央港澳辦主任夏寶龍與88名赴京研修國家事務的立法會議員座談交流，港澳辦常務副主任徐啟方，以及另外三名副主任周霽、章冬梅、農融亦有參加。（港澳辦）

中央港澳辦主任夏寶龍與88名赴京研修國家事務的立法會議員座談交流，港澳辦常務副主任徐啟方，以及另外三名副主任周霽、章冬梅、農融亦有參加。（港澳辦）

李慧琼在社交平台發文稱，立法會國家事務研修考察，今天圓滿劃上句號。她感謝中央港澳工作辦公室副主任、國務院港澳事務辦公室副主任周霽特地出席結業式，向議員代表頒發一眾議員的結業證書。她又感謝主辦這次研修考察的國家行政學院，以及有份接待的中央部委、專家學者和工作人員。

李慧琼：研修令議員明白「人民至上」份量

李慧琼表示，作為民意代表，一眾議員經過此次研修，更加明確了「人民至上」這一根本價值的重要份量，也更深刻認識到，作為特區管治團隊的重要組成部分，必須不斷提高政治站位，始終胸懷「國之大者」。她形容，今次亦是拓寬視野、對標國家戰略的契機，令大家清晰認識到防範化解重大風險的關鍵所在，進一步增強了維護國家安全和提升社會治理水平的大局意識和責任意識。

立法會議員國家事務研修考察班結業，中聯辦主任頒發證書。（立法會主席facebook）

李慧琼續指，今次研修考察是借鑒經驗、提升治理能力的務實之行，議員定當把這幾天學到的宏觀思維與務實經驗帶回香港，在未來的議政工作中，以更高遠的政治站位與全局視野，全力配合特區政府依法施政。

我們亦要把「以人民為中心」的先進治理理念，轉化為提升治理效率，破解香港社會深層次矛盾、推動經濟高質量發展的具體對策，在國家邁向現代化的新征程上，展現出香港特區立法會更堅定的時代擔當與作為！ 立法會主席李慧琼

一眾立法會議員將於明天返港。