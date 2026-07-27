胡志偉在美聯社訪問稱獲「入境保釋」逗留英國7日　周三或被遣返

上月30日因「串謀顛覆國家政權罪」罪成而在香港服刑期滿的前民主黨主席胡志偉，日前抵達英國希斯路機場 （Heathrow airport）一度被扣留，其後入境。美聯社今日（27日）報道，胡志偉受訪時稱他被扣留後准以「入境保釋」(immigration bail)形式逗留當地7日，或於本周三（29日）被遣返。



胡志偉在訪問稱赴英前因擔心其刑事紀錄會影響入境，故曾與英方相關部門溝通，但抵埗後仍被質疑可能尋求長期居留等其他目的而被扣留。胡志偉說，擔心相關入境紀錄可能會影響他未來出行，希望當地能撤銷相關扣留決定，並延長其居留期限。



胡志偉上月30日出獄，抵達寓所下車時手持兩袋個人物品，並向大批在場等候的傳媒表示「多謝大家」，之後進入大廈。（資料圖片/陳永武攝）

民主派47人被控《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，而胡志偉被判囚4年5個月，6月30日服刑期滿出獄。

英國《泰晤士報》上周四（7月23日）報道指，胡志偉近日抵達希斯路機場後被英國邊境部門扣留，護照被沒收，並被告知或於一星期內遣返香港。

報道引述胡志偉朋友透露，胡抵英是為了尋求庇護。據報胡志偉是利用英國政府向BNO護照持有人提供的定居計劃赴英。BNO護照持有人可以在抵英後才申請庇護，毋須如其他形式的庇護申請者一般，事先在海外提出申請。

報道引述英國內政部表示，留意到有關個案，報道刊登後，據了解胡志偉其後已入境英國。