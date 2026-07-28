特首與議員首辦對談交流會　議員：行政立法如「一隊球隊」齊踢波

行政長官李家超今日（28日）出席「行政長官與立法會議員對談交流會」，與67名立法會議員交流。有議員稱，交流會非常成功，能夠推動立法與行政機關的良性互動。



2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」。（政府新聞處）

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」。（政府新聞處）

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」後，與立法會主席李慧琼會見傳媒。（蘇俊希攝）

梁美芬建議恒常舉辦無議事規則討論

自2008年起擔任代議士的經民聯選委界議員梁美芬表示，今日會面是她自擔任議員以來，首次感覺特首以親切真誠的態度與立法會議員對話，可見政府和特首「急市民所急」。梁美芬稱，印象最深刻的是特首分享在五十年的公共服務經驗裏，如何帶領團隊面對不同挑戰，體現出他豐富的管治經驗。

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」。（政府新聞處）

梁美芬透露，會上分享了對北部都會區、社會治理等議題的看法，而她期望政府在五年規劃和施政報告中，提出更有系統的預防社會風險及國家安全等措施。她建議，若日後時間許可，可以恒常舉辦無議事規則的討論，相信會帶來好成果，又表示要全力支持和完善行政主導。

梁美芬表示印象最深刻的是特首分享五十年的公共服務的經驗。（蘇俊希攝）

陳振英指非正式交流利講「心底話」

金融界議員陳振英就表示，對談交流會的氣氛輕鬆，不受語言限制，各人分別用廣東話、英文及普通話對談。他相信，議員以非正式形式的交流，比起在議會上更能輕鬆地講岀「心裏話」。

選委界立法會議員陳凱欣認為交流非常真誠，特首與議員有溫度地談及議題，探討如何增強市民與政府的溝通。她又提到，要有更多時間與市民溝通有關政策的改革，她期望以後立法會與行政機關可以有更緊密的聯繫。

陳凱欣關注政策討論空間

陳凱欣稱，議員要做溝通的橋樑，須如實向政府反映市民需求，她指岀，一旦政策成既定事實，議員的討論空間相對變少。她透露，在交流會上向特首提岀自己的看法，特首表示理解，並承諾不論在改革、法案或是法例修定前，會爭取更多時間與議員溝通、聽取民意。

陳振英提到對談交流會的氣氛輕鬆。（蘇俊希攝）

陳凱欣表示在交流會上探討如何增強市民與政府的溝通。（蘇俊希攝）

周浩鼎：行政立法如「一隊球隊」齊踢波

新界西北立法會議員周浩鼎同樣認同今日交流會非常成功，他表示立法和行政機關就像特首所說的「一隊球隊」，會一起「踢波」，才會建立一個好團隊。他認為，在處理不同民生議題上，要顧及宏觀和微觀的情況。

對談交流會是另一個創新的舉措，讓大家可以在從容的環境、無議事規則的限制下，特首及議員就好像一隊香港隊隊員一樣，大家交談、不設限制，有溫度、有深度地大家討論問題。 李家超

吳秋北：特首與議會同在愛國者治港團隊

港島東議員吳秋北表示，交流會加強立法和行政機關良性互動。他指出，今屆議會已運作半年多，與政府之間的互動亦不斷推進。他認為立法和行政的互動要體現「以民為本」，才能繼續推進良性互動。他又提及議會與行政長官在同一個「愛國者治港」的團隊裡，要時刻提醒自己在各方面做出成績，包括北都都會區及五年規劃等。

周浩鼎民生問題需要顧及微觀的需要和宏觀的情況。（蘇俊希攝）

吳秋北認為交流會加強立法和行政機關良性互動。（蘇俊希攝）

議員談及北京研修 冀借鑑北京「12345」民生服務經驗

梁美芬表示，在北京研修班帶回許多值得學習的議題，她又表示，經歷對北京「12345」服務中心考察後，將向不同部門請教如何借鑑該制度解決地區民生問題。她認為要做到特首提岀的「先立後破」，在原有制度基礎上需逐步完善。

陳振英指北京研修期間發現兩地平台的差異，「北京12345」的市民服務中心融合所有北京各部門的力量去解決市民查詢，並設有指標及跟進，讓市民提岀的問題能徹底解決。他指岀，現時「1823熱線」偏向轉介功能，有議員期望將市民的查詢及訴求能徹底解決。

陳振英又補充指將會就考察北京「12345」服務中的體會及分組討論的結果，整理一份資料給予特區政府作參考。