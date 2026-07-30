胡志偉險被英國遣返　陳婉嫻：錯信狡滑英國自討苦吃　留港風險低

47人案「串謀顛覆國家政權罪」罪成服刑期滿出獄的前民主黨主席胡志偉，上周抵達英國希斯路機場時被扣留，一度面臨被遣返香港，其後獲准以「入境保釋」(immigration bail）形式逗留當地7日，再獲重新審視個案撤回逗留限制，容許留在英國6個月。



曾與胡志偉在九龍東共事的立法會前議員、工聯會會務顧問陳婉嫻今日（30日）形容對方信錯英國，「一次，或許是一時大意老貓燒鬚，再信錯一次，是自討苦吃！」她認為英國犯不著為幾位「棄子」跟中國交惡，又稱胡志偉已為了當年的錯承擔責任，看不到在香港繼續與家人生活的風險會比英國高，直言「英國肯定不是他的好選擇！」



前民主黨主席胡志偉今年6月30日出獄。（胡志偉FB）

陳婉嫻。(余俊亮攝)

說話不想太盡，但見到一位以前同區的泛民議員，現在出獄後想到英國探親旅遊，想多逗留長一點時間，也被英方懷疑入境另有目的，而被逼提前回港……實在忍不住想說一句...... 陳婉嫻

陳婉嫻：英國當年出賣泛民 今天很難要他們「接收」

曾與胡志偉在議事堂共事的陳婉嫻在報章以《往後看》為題撰文，評論胡志偉險被英國遣返的事件。

（胡志偉）信錯了（英國）一次或許是一時大意老貓燒鬚，再信錯一次是自討苦吃！ 陳婉嫻

陳婉嫻表示，觀乎歷史，英國是非常狡滑的國家，英方當年出賣泛民，煽動他們進行暴亂，今天很難要他們「接收」，因為這批「棄子」，只會被英國懷疑，比一般人更受懷疑。

陳婉嫻：以為出獄後會受英國「補賞」？ 實屬妄想

陳婉嫻指，倘若以為出獄後到英國會受到「照顧」或「補賞」，實屬「妄想」。不單是當年的首相已換了數轉，可說是自身難保。而且即使今天的首相有心，亦要看國內經濟，認為英國犯不著為了幾位「棄子」跟香港，甚至是中國交惡。

胡志偉、李永達。(李永達FB)

英國肯定不是他的好選擇

她續稱，既然胡志偉已經為了當年的錯承擔責任，也表明不再參與政治，看不到在香港繼續與家人生活的風險會比英國高。

如果在未來的日子，想要一個較為安穩的人生和家庭，英國肯定不是他的好選擇！ 陳婉嫻

民主黨元老李永達(資料圖片)

李永達爆料內政國務大臣「發功」 胡志偉免被遣返

前民主黨主席李永達昨日（29日）亦在社交平台撰文談論事件，指胡志偉原本計劃低調去英國，出發前已知會英國駐香港總領事館，事件拖拉了一段時間，惟涉溝通問題或邊檢人員屬初級職員，未能解決事件。他透露最終是英國內政國務大臣出手處理事件。