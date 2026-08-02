直播・施政報告諮詢｜加快荃灣重建？李家超重點考慮提升城市建設

行政長官李家超今日（2日）早上率領多名司局長，到南屯門官立小學舉辦第一場香港首個五年規劃和施政報告地區諮詢會，共兩小時，約130人獲安排出席，包括基層及中產。諮詢會期間，會以小組討論形式與市民就「拼經濟謀發展」及「惠民生建未來」兩個主題交流。



期間，民建聯荃灣東南區議員伍俊瑜提出加快荃灣舊區重建，當中涉及法規程序問題，需要高層次跨部門小組支持。李家超認同要重點考慮清楚城市管理及建設，「因為香港係我咃嘅家，不但希望目前發展得好，更希望長遠發展得好」，當中涉及城市安全、環境方面，形容提升城市管理是重要。



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2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

李家超開場發言指很感謝市民出席諮詢會，來自基層、商界、專業人士、學生、少數族裔。他指五年規劃諮詢和施政報告諮詢結合很有意義，因五年規劃是香港發展藍圖，是策略性指導文件，與施政報告一脈相承。他形容，施政報告是五年規劃的年度報告，將匯報如何落實五年規劃及施政重點，故希望多聽意見。他指市民可以暢所欲言。

民建聯荃灣東南區議員伍俊瑜關注荃灣大廈老化和舊區更新。（直播截圖）

加快荃灣重建？李家超：重點考慮提升城市建設

期間，民建聯荃灣東南區議員伍俊瑜關注大廈老化和舊區更新。他指在現有硬件下，舊區更新存在法規程序問題，需要高層次跨部門小組支持，建議政府將舊區更新規劃區域納入五年規劃，荃灣應是其中一個重點，因為荃灣有交通優勢、旅遊資源豐富等，具備發展潛力。

李家超認同要重點考慮清楚城市管理及建設，「因為香港係我咃嘅家，不但希望目前發展得好，更希望長遠發展得好」，當中涉及城市安全、環境方面，形容提升城市管理是重要。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

特首李家超表示，明早（2日）將聯同各位司局長，在屯門舉辦第一場地區諮詢會，以小組討論形式與市民就「拼經濟謀發展」及「惠民生建未來」兩個主題交流。（李家超facebook）

政府在6月先後展開香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030），以及2026年《施政報告》公眾諮詢，特區管治班子至今共出席超過80場線上線下的諮詢會，收集不同界別人士的意見。

五年規劃諮詢將於8月14日結束，預計於9月公布，有消息指施政報告亦可能提前至9月發表。特區政府原定7月26日舉行首場地區諮詢會，惟受強颱風紅霞影響而延期。