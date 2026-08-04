翁金驊｜學校續按指引聘教練　江玉歡：爆粗辭職，打人可續教職？

前籃球港隊代表、小西灣漢華中學前籃球隊教練翁金驊涉強迫學生自摑，捲入體罰風波，惟警方指沒有足夠證據檢控翁金驊普通襲擊。立法會前議員江玉歡今日（4日）發文質疑立法會內教育、社福等業界代表，竟然沒有為學生及運動員說公道話，並不點名指選委界何君堯早前指體罰沒有問題。



片段中一名籃球隊學生被翁金驊強逼自摑。（Threads影片截圖）

曾聘翁金驊學校指續按指引招聘

其中一間曾聘用翁金驊的學校，中華基督教會桂華山中學校長黃仲良表示，校方會繼續按校本需要，及根據教育局對在學校提供服務人士的要求和指引，招聘合適人士擔任導師或教練。

江玉歡指，校長講粗口要辭職，質疑「教師涉打學生是否可以繼續教職？」相信是意指今年五月，時任屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡交流團期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地兩名非華裔女保安爭執並辱罵對方，其後向校董會提交辭職信。

江玉歡。（梁鵬威攝）

江玉歡質疑立法會無為學生發聲：難怪年輕寧可養貓狗

「這是個什麼價值觀？」江玉歡質疑，經常將年輕人福祉掛在口邊，「送錢」讓市民生育、耗時立法要求專業人士強制舉報虐兒，但今次事件卻淡化。她質疑立法會內教育、社福等業界代表，竟然沒有為學生及運動員說公道話，並不點名指選委界何君堯早前指體罰沒有問題。

見到疑似打學生可以輕描淡寫，難怪年輕的寧可養貓狗！ 前立法會議員江玉歡

翁金驊（張倩儀攝）

警方調查翁金驊體罰事件逾月 上月底宣布證據不足

翁金驊曾於2023/24學年在小西灣漢華中學擔任籃球隊教練，期間涉多次強迫學生自摑，相關影片上月在網上流傳。其後校方暫停其職務，翁亦於上月8日涉嫌「普通襲擊」被警方拘捕，經調查後獲准保釋候查。7月31日，警方公布經深入調查後，未有足夠證據對任何人檢控。

同日，保安局局長鄧炳強被傳媒問及網絡有流傳相關片段，為何警方仍以證據不足為由不作檢控。他表示不評論個別案件，惟強調當局執法及檢控基準非常清楚，有證據會拘捕 ，若獲律政署同意會檢控。