打鼓嶺狗殺人｜議員倡引入禁養機制　改革法例明確狗主刑責

本港最近在五日內發生至少五宗狗隻襲擊人和動物的案件，釀成1人、1貓、2狗死亡，另有2人受傷，引起社會熱議現行法例是否能夠有效規管飼養者照顧狗隻，以保障公眾安全等問題。其中，周一（17日）元朗YOHO混種大狗「拉里」咬死兩小狗，以及昨日（20）打鼓嶺狗場女負責人被咬死最受關注。



有立法會議員建議參考新加坡研究讓首次養狗人士先「上堂」、後領牌，讓飼養者在開始飼養前先想清楚、準備好；針對嚴重疏忽或屢次違規的飼養者，則應引入禁養機制。另有議員提出改革現行法例，建議參考英國《危險狗隻法》，採取單一易明的違法定義。



民建聯立法會議員植潔鈴。（直播截圖）

植潔鈴倡首次養狗人士先「上堂」、後領牌

民建聯立法會議員植潔鈴指出，大多數寵物主人都愛惜動物，但「動物福利和公共安全不能只靠自律」，舉例新加坡規定首次申領狗牌或貓牌人士，須先完成免費網上飼養課程。香港亦可參考有關做法，研究讓首次養狗人士先「上堂」、後領牌。她強調，這並非要為難寵物主人，而是讓飼養者在開始飼養前先想清楚、準備好。她又建議，針對具攻擊風險的犬隻，應訂立更嚴格的飼養及管控要求。至於嚴重疏忽或屢次違規的飼養者，則應引入禁養機制。

養狗是個人選擇 保障他人安全是狗主責任

她認為，養狗是個人選擇，保障他人安全則是狗主責任，飼養體型較大、較活躍或具攻擊風險的狗隻，更要確保照顧者有足夠能力控制，不能只說「平時很乖」，因為一次失控，已足以令人受傷，甚至奪去其他動物的生命。

拉里約5歲大，是一頭西班牙犬。（毛守救援提供圖片）

有指現行條例過於寬鬆

有意見認為，目前主要用作管控狗隻罪行為《狂犬病條例》或《危險狗隻規例》罰則過於寬鬆，違反《危險狗隻規例》關於未有使用狗帶穩妥地牽引大型狗隻進入公眾地方的罪行，極其量也只是判處監禁3個月，阻嚇性有限。即使在狗隻傷人害物的情況下，如要對狗主提控更嚴重的毀壞財產，或侵害人身這些更嚴重的罪行時，舉證難度亦比起《狂犬病條例》或《危險狗隻規例》下的罪行更高，往往起碼要證明狗主「罔顧後果」而造成財產毀壞或人命傷亡。

圖為選委界議員范凱傑。（立法會）

范凱傑倡參考英國《危險狗隻法》 違法定義單一易明

本身是大律師的選委界立法會議員范凱傑認為，香港可參考英國的《危險狗隻法》 (Dangerous Dogs Act) 作出改革。他指在上述法例列明，如果狗隻危險地失控 (dangerously out of control) （不論是否在公眾地方），狗主或管控人即屬犯罪，可處監禁6個月。如果該失控行為引致他人死亡，可處監禁14年；如引致他人受傷，可處監禁5年。

他認為，《危險狗隻法》採取單一易明的違法定義 ，即「狗隻危險地失控」，單單 「失控」 不會構成犯罪，加入 「危險地」作為觸發條件，有助在保障公眾安全與避免對狗主過度苛刻之間取得適當平衡。而且該法例適用範圍不限於公眾地方，使身處於私人處所的人和動物在面對狗隻帶來的風險時，都得到相同的法律保障。

他續指，《危險狗隻法》沒有以狗隻的品種或體重作區分，這可以讓罪行適用範圍涵蓋所有狗隻，以使法庭在處理相關檢控程序時有足夠空間考慮不同品種、不同體重狗隻在個別案件中失控時的危險性，從而作出合符公義的裁決。他又形容，上述法例，可向狗主和公眾發出一個簡單、清晰、直接的信息，便是作為狗主，不論畜養的是什麼狗，不論在什麼地方，都負有法律責任避免狗隻「危險地失控」。