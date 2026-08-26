直播｜李家超元洲邨家訪、探長者　收集施政報告、五年規劃意見

新一份施政報告及香港首份五年規劃料下月出爐，行政長官李家超今日（26日）下午落區，到深水埗元洲邨元盛樓家訪，收集意見。行程預料包括到區內長者中心了解運作。



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2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元洲邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟。（林彥迅攝）

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元洲邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。他與深水埗民政專員王浩宇握手。（林彥迅攝）

李家超元洲邨家訪、探長者 收集施政報告、五年規劃意見

李家超下午兩時半到達元洲邨，陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗、深水埗民政專員王浩宇等。隨即到元盛樓家訪。之後，李家超到萬國宣道浸信會元洲邨浸信會耆樂中心探訪。

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元洲邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗、政府新聞處處長謝振中、行政長官辦公室助理處長（傳媒）何梓滔。（林彥迅攝）

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元洲邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗、政府新聞處處長謝振中、行政長官辦公室助理處長（傳媒）何梓滔。（林彥迅攝）

期間，李家超在路上與兩名婆婆聊天，該人說自己2008年從蘇屋邨搬遷至元州邨，環境不錯，經常去就近的明愛醫院覆診。（王海圖攝）

期間，李家超在路上與兩名婆婆聊天，該人說自己2008年從蘇屋邨搬遷至元州邨，環境不錯，經常去就近的明愛醫院覆診。李家超表示「我以前住蘇屋邨㗎，唔係好遠」、「細路仔時都係周圍走」。街坊回應指「嘩，犀利。」兩名婆婆已退休，平時有晨運「耍太極」，李家超追問「邊一派呀？」婆婆指是「24式」。李家超說「即係簡單版。緊要呀！因為太極幫到隻腳呀，我哋咁上下年紀，唔好跌親好緊要，你哋穩陣過我」，又笑言與婆婆年紀可能相若，對大家開心生活感安慰。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

李家超將發布任內第五份《施政報告》，公眾諮詢6月29日展開，同步就本港首個「五年規劃」收集公眾意見。政商界所提倡議涵蓋經濟民生多個領域，包括再派電子消費券、將新生嬰獎金提升至3萬元、允許強積金作為醫療儲蓄、在北都資助房屋項目試行「先租後買」安排、恢復2,500元學生津貼、收緊輸入外勞等。

綜合兩場《施政報告》地區諮詢會，李家超透露有三個政策方向。其中，宏福苑火災揭示的舊樓大維修監管漏洞，加上法團缺乏專業知識判斷，他考慮由獨立專業機構代辦屋宇維修，市民只需考慮夾錢。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

同時，加快舊區重建亦受關注。李家超認同提升城市管理及建設，例如應付突發事件、處理日常市民投訴，要「系統化管理」。另外，就業方面，李家超指會研究量子科技、航天科技如何推動創造就業機會。