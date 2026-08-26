直播｜李家超元洲邨家訪、探長者 收集施政報告、五年規劃意見
撰文：林彥汛 洪戩昊
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新一份施政報告及香港首份五年規劃料下月出爐，行政長官李家超今日（26日）下午落區，到深水埗元洲邨元盛樓家訪，收集意見。行程預料包括到區內長者中心了解運作。
《香港01》直播。
李家超元洲邨家訪、探長者 收集施政報告、五年規劃意見
李家超下午兩時半到達元洲邨，陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗、深水埗民政專員王浩宇等。隨即到元盛樓家訪。之後，李家超到萬國宣道浸信會元洲邨浸信會耆樂中心探訪。
期間，李家超在路上與兩名婆婆聊天，該人說自己2008年從蘇屋邨搬遷至元州邨，環境不錯，經常去就近的明愛醫院覆診。李家超表示「我以前住蘇屋邨㗎，唔係好遠」、「細路仔時都係周圍走」。街坊回應指「嘩，犀利。」兩名婆婆已退休，平時有晨運「耍太極」，李家超追問「邊一派呀？」婆婆指是「24式」。李家超說「即係簡單版。緊要呀！因為太極幫到隻腳呀，我哋咁上下年紀，唔好跌親好緊要，你哋穩陣過我」，又笑言與婆婆年紀可能相若，對大家開心生活感安慰。
李家超將發布任內第五份《施政報告》，公眾諮詢6月29日展開，同步就本港首個「五年規劃」收集公眾意見。政商界所提倡議涵蓋經濟民生多個領域，包括再派電子消費券、將新生嬰獎金提升至3萬元、允許強積金作為醫療儲蓄、在北都資助房屋項目試行「先租後買」安排、恢復2,500元學生津貼、收緊輸入外勞等。
綜合兩場《施政報告》地區諮詢會，李家超透露有三個政策方向。其中，宏福苑火災揭示的舊樓大維修監管漏洞，加上法團缺乏專業知識判斷，他考慮由獨立專業機構代辦屋宇維修，市民只需考慮夾錢。
同時，加快舊區重建亦受關注。李家超認同提升城市管理及建設，例如應付突發事件、處理日常市民投訴，要「系統化管理」。另外，就業方面，李家超指會研究量子科技、航天科技如何推動創造就業機會。