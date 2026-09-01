黃碧嬌捲「離世授權票」爭議後再缺席區議會　民政專員收到醫生紙

大埔區議會今日（1日）舉行大會，捲「離世授權票」爭議的民建聯區議員黃碧嬌繼早前因「身體不適」缺席大廈管理工作小組會議後，續因同一原因缺席大會會議。大埔民政事務專員鍾慧婷表示，已得悉黃碧嬌缺席及收到其提供的醫生證明書。會上未有區議員提出異議；有區議員表示，事先不清楚黃碧嬌會缺席，惟坦言已好一段時間未有見到其在區內進行活動，即使早前出現爆水管亦未見蹤影。



2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（湯致遠攝）

2026年9月1日，大埔區議會舉行大會，民建聯區議員黃碧嬌缺席。大埔民政事務專員鍾慧婷表示，已得悉黃碧嬌缺席及收到其提供的醫生證明書。（林彥迅攝）

01揭黃碧嬌團隊疑收離世授權票

《香港01》上月19日獨家報道，一份記錄民建聯大埔區議員、前法團顧問黃碧嬌收集授權票單位的檔案，揭有業主開會前已離世11個月卻「被授權」，懷疑有人冒簽涉嫌「偽造虛假文書」。大埔區議會大廈管理工作小組於翌日開會，自宏福苑火災後出席率100%全勤的成員黃碧嬌，未有現身開會。當時主席羅曉楓會上透露黃碧嬌因「身體不適」缺席會議。其黨友區議員胡綽謙隨即追問「係咪有醫生紙？」羅曉楓則確認收到「嬌姐」的醫生紙。

2026年9月1日，大埔區議會舉行大會，民建聯區議員黃碧嬌缺席。大埔民政事務專員鍾慧婷表示，已得悉黃碧嬌缺席及收到其提供的醫生證明書。（林彥迅攝）

民政總署轉交執法部門跟進 民建聯：絕不容忍違法行為

報道刊出後，民政事務總署在上月26日表示，就個別傳媒有關宏福苑業主大會授權票事宜的報道，民政事務總署已留意到有關情況，並已轉交相關執法部門作適當跟進。到27日民建聯回覆《香港01》查詢時指由於政府已交執法部門作適當跟進，現階段不應有任何揣測，亦不作出回應。民建聯重申不會容忍任何違法行為，若有成員涉及違法，定必嚴肅及公允處理。

2026年9月1日，大埔區議會舉行大會。圖中為本身是香港教育大學校董的大埔區議員李漢祥（白衣者）。（林彥迅攝）

區議會討論修訂《消防條例》 區議員關注權責不清

區議會大會上，亦討論保安局早前提出的修訂《消防條例》，建議新增關閉主要消防裝置的預先審批機制，倘註冊承辦商需要關閉消防裝置，並在晚上11時至翌日上午7時期間停運逾4小時，必須事先向消防處申請批准。當局又建議新增干擾消防裝置的罪行，如任何人蓄意或罔顧後果地誤用或干擾消防裝置，即屬犯罪。修例亦大幅提高最高罰則，包括若責任人未保持消防裝置時刻可有效操作，罰款從5萬元增至50萬元，加幅達9倍。

2026年9月1日，大埔區議會舉行大會。圖中為本身是香港教育大學校董的大埔區議員李漢祥（白衣者）。（王海圖攝）

2026年9月1日，大埔區議會舉行大會。圖中為本身是香港教育大學校董的大埔區議員李漢祥（白衣者）。（王海圖攝）

區議員李漢祥提到，在宏褔苑大火中，曾有人多次投訴有工人食煙，並轉介相關部門，然而「最後無咗件事」，關注因權責不清而導致此次大火的原因，能否藉修例或其他方法處理。他又問到，日後若有部分與消防處有關，但又非消防職責的防火責，例如後樓梯「生口」、棚網安全等問題，消防處如何做好「兜底」責任。

2026年9月1日，大埔區議會舉行大會。圖中為消防區長(法例修訂工作組)羅永俊。（王海圖攝）

消防處：會確保其他部門處理投訴後才會離場

消防區長(法例修訂工作組)羅永俊回覆稱，是次修例主要針對整體消防安全性的提升，並非單針對大維修。不過，處方近日已與不同部門成立投訴機制，消防處在轉介個案會跟繼續跟進投訴，確保其他部門完成處理才會離場。