立法會交通委員會訪高德總部　了解用大數據實時監測公路流量

立法會交通事務委員會考察團今日（5日）結束一連四日的北京之行。交通事務委員會主席陳恒鑌指，考察成果豐碩，此行經驗有助議員日後就北部都會區發展及整體運輸政策，向政府精準建言，推動各項交通措施更高效、貼地推行。



今日結束一連四日訪京行程

立法會交通事務委員會考察團今日結束一連四日的北京之行。代表團早上前往參觀高德地圖總部，聽取代表介紹如何利用交通大數據分析，協助政府實時監測公路流量，與道路擠塞情況，從而精準分流車輛，提升交通管理效能。議員與代表探討如何利用人工智能深化交通數據分析，以更有效紓緩路面交通負荷，推動智慧交通發展。

立法會交通事務委員會在北京考察網約車服務和智慧交通，委員會主席陳恒鑌。（陳恒鑌FB）

陳恒鑌：考察成果豐碩 助議員精準建言

陳恒鑌總結為期4天的職務考察時表示，是次考察成果豐碩，意義重大。他認為，實地考察加深了議員對北京網約車平台、智慧交通應用、自動駕駛和城市道路規劃等領域的認識，深感當地發展已相當成熟和先進。此行經驗有助議員日後就北部都會區發展及整體運輸政策，向政府精準建言，推動各項交通措施更高效、貼地推行。

立法會交通事務委員會考察團在周三起在北京進行職務考察，共有13位立法會交通事務委員會委員和非委員參與。考察團分別了解了北京市新發展區域的道路交通規劃和道路維修保養經驗、參觀滴滴出行總部、自動駕駛車輛測試情況等。運輸及物流局局長陳美寶亦率領政府代表團，一同參與是次職務考察。