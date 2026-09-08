施政報告2026前瞻｜重推租置料交代 港珠澳橋私家車乘客無感通關
新一份《施政報告》下周三（16日）發表，行政長官李家超將首度同日公布香港首份五年規劃。今次《施政報告》將圍繞「五年規劃」鋪排長遠策略，民生與經濟政策重點預料涵蓋安老政策、北部都會區發展、房屋規劃、舊樓維修監管、租置計劃去向、港珠澳大橋通關便利措施等。
《香港01》整理多項焦點政策的前瞻消息一文看清。
北都人均居住面積提升至10平方米以上？
房屋政策歷來是《施政報告》的重中之重，政府料在北部都會區的規劃中，不再沿用過往以住宅為主的傳統新市鎮模式，而是轉向「產業主導」，全力落實「住大啲」及「職住平衡」發展目標。有政黨建議，北都應適度提高資助房屋的人均居住面積，由現時的不少於7平方米，提升至10平方米以上，再配合產城融合配套，吸引青年及新興產業人才遷入。上述預料李家超將交代。
重推租置料交代 研究結果最快今年出爐
此外，社會關注當局會否重推公屋「租者置其屋」計劃，單位業主可將其單位作私人住宅用途。消息透露，相關調研已招標，最快今年有研究結果。不過，調研並非以推出計劃為目的，視乎結果而定。外界預料李家超在新一份《施政報告》交代詳情。資料顯示，截至去年底全港39個租置屋邨中，仍有約3萬個回收及未售單位，公屋聯會、民建聯及G19等政團近期強烈倡議政府重推計劃，以滿足基層公屋居民的置業訴求。
研獨立專業機構「代辦」屋宇大維修
早前舉行的地區諮詢會上，李家超曾明確指出，宏福苑大火事件揭示出舊樓大維修監管存在嚴重漏洞，加上業主立案法團普遍缺乏專業專業知識，極易衍生標高價及圍標風險。
據悉，政府正積極研究由獨立專業機構「代辦」屋宇大維修的可行方案，由專責機構統一負責統籌招標、審核資格及工程監工，市民只需支付相應審批與工程費用，以期從源頭堵塞貪腐與過度高昂收費漏洞。同時，當局亦計劃加強突發事件及日常市民投訴的「系統化管理」，切實提升整體城市建設與社區治理效率。
「國家發展和成就館」擬選址古洞北
文化及愛國主義教育設施方面，消息指，籌備中的「國家發展和成就館」擬選址北部都會區古洞北。政府預計於2027年推出大型專題展覽，將國情教育、國家發展歷史展示與北都文化地標建設有機結合。
擬設跨界別委員會推動知識產權（IP）貿易
推動經濟高質量發展方面，消息指，新一份《施政報告》將宣佈成立高層次的跨界別委員會，全力推動知識產權（IP）貿易。該委員會將匯聚創科、文創、金融及法律等領域的專業人士，就IP融資、估值、保護及跨境合作提供權威意見。
消息指，成立委員會主要有三大策略考量，一是打破界別壁壘，提升政策協同；二是建立成熟的估值與融資機制，協助企業將科研成果變現；三是充分發揮香港在金融及法治上的獨特優勢，吸引內地及海外企業來港進行知識產權交易，發揮國家「十五五」規劃中支持香港深化區域知識產權貿易中心地位的作用，為本港培育新增長點。
港珠澳橋口岸12月擬推「智通行」 私家車乘客無感通關
至於港深兩地往來，消息指，施政報告將提出入境處會於今年12月，在港珠澳大橋香港口岸推出「智通行」先導計劃，在「無感e-道」的基礎上，利用AI配合容貌識別科技，自動識別已登記的合資格跨境私家車司機及乘客。系統透過多鏡頭實時追蹤車內人員容貌特徵，配合高速搜尋AI演算法，為車內所有人驗證身份。屆時車內全員毋須下車或出示證件，安坐車內即可完成過關手續。計劃首階段服務對象為合資格香港永久居民。
李家超下周發表的《施政報告》將進一步釐清各項細節，配合香港首份「五年規劃」，為本港未來五年的經濟發展與民生改善劃出清晰的戰略藍圖。