施政報告2026前瞻｜重推租置料交代　港珠澳橋私家車乘客無感通關

新一份《施政報告》下周三（16日）發表，行政長官李家超將首度同日公布香港首份五年規劃。今次《施政報告》將圍繞「五年規劃」鋪排長遠策略，民生與經濟政策重點預料涵蓋安老政策、北部都會區發展、房屋規劃、舊樓維修監管、租置計劃去向、港珠澳大橋通關便利措施等。



《香港01》整理多項焦點政策的前瞻消息一文看清。



2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗等。（資料圖片／黃寶瑩攝）

北都人均居住面積提升至10平方米以上？

房屋政策歷來是《施政報告》的重中之重，政府料在北部都會區的規劃中，不再沿用過往以住宅為主的傳統新市鎮模式，而是轉向「產業主導」，全力落實「住大啲」及「職住平衡」發展目標。有政黨建議，北都應適度提高資助房屋的人均居住面積，由現時的不少於7平方米，提升至10平方米以上，再配合產城融合配套，吸引青年及新興產業人才遷入。上述預料李家超將交代。

（北部都會區官網）

重推租置料交代 研究結果最快今年出爐

此外，社會關注當局會否重推公屋「租者置其屋」計劃，單位業主可將其單位作私人住宅用途。消息透露，相關調研已招標，最快今年有研究結果。不過，調研並非以推出計劃為目的，視乎結果而定。外界預料李家超在新一份《施政報告》交代詳情。資料顯示，截至去年底全港39個租置屋邨中，仍有約3萬個回收及未售單位，公屋聯會、民建聯及G19等政團近期強烈倡議政府重推計劃，以滿足基層公屋居民的置業訴求。

大埔宏福苑。（資料圖片／鄧倩螢攝）

研獨立專業機構「代辦」屋宇大維修

早前舉行的地區諮詢會上，李家超曾明確指出，宏福苑大火事件揭示出舊樓大維修監管存在嚴重漏洞，加上業主立案法團普遍缺乏專業專業知識，極易衍生標高價及圍標風險。

據悉，政府正積極研究由獨立專業機構「代辦」屋宇大維修的可行方案，由專責機構統一負責統籌招標、審核資格及工程監工，市民只需支付相應審批與工程費用，以期從源頭堵塞貪腐與過度高昂收費漏洞。同時，當局亦計劃加強突發事件及日常市民投訴的「系統化管理」，切實提升整體城市建設與社區治理效率。

「國家發展和成就館」擬選址古洞北

文化及愛國主義教育設施方面，消息指，籌備中的「國家發展和成就館」擬選址北部都會區古洞北。政府預計於2027年推出大型專題展覽，將國情教育、國家發展歷史展示與北都文化地標建設有機結合。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（資料圖片／鄧倩螢攝）

擬設跨界別委員會推動知識產權（IP）貿易

推動經濟高質量發展方面，消息指，新一份《施政報告》將宣佈成立高層次的跨界別委員會，全力推動知識產權（IP）貿易。該委員會將匯聚創科、文創、金融及法律等領域的專業人士，就IP融資、估值、保護及跨境合作提供權威意見。

消息指，成立委員會主要有三大策略考量，一是打破界別壁壘，提升政策協同；二是建立成熟的估值與融資機制，協助企業將科研成果變現；三是充分發揮香港在金融及法治上的獨特優勢，吸引內地及海外企業來港進行知識產權交易，發揮國家「十五五」規劃中支持香港深化區域知識產權貿易中心地位的作用，為本港培育新增長點。

2026年1月6日，港珠澳大橋出入口。（新華社）

港珠澳橋口岸12月擬推「智通行」 私家車乘客無感通關

至於港深兩地往來，消息指，施政報告將提出入境處會於今年12月，在港珠澳大橋香港口岸推出「智通行」先導計劃，在「無感e-道」的基礎上，利用AI配合容貌識別科技，自動識別已登記的合資格跨境私家車司機及乘客。系統透過多鏡頭實時追蹤車內人員容貌特徵，配合高速搜尋AI演算法，為車內所有人驗證身份。屆時車內全員毋須下車或出示證件，安坐車內即可完成過關手續。計劃首階段服務對象為合資格香港永久居民。

李家超下周發表的《施政報告》將進一步釐清各項細節，配合香港首份「五年規劃」，為本港未來五年的經濟發展與民生改善劃出清晰的戰略藍圖。