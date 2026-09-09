董建華逝世｜回顧任內金句　八萬五「你話仲存唔存在」最經典

全國政協前副主席、前特首董建華昨晚（8日）逝世，享年89歲。曾領導香港近8年，董建華任內經歷亞洲金融風暴、沙士、03年七一等重大危機，回應傳媒提問時爆出不少金句，當中最經典莫過於2000年回應「八萬五」建屋計劃時表示：「從98年就再沒有說過『八萬五』這個字眼，你說還存不存在？」



2000年回應「八萬五」計劃：98年後再沒說過

董建華作為回歸後首任特首，剛上場時滿腹大計，提出「八萬五」建屋計劃、發展數碼港及中港藥等多個項目。不過董建華宣布政策後，湊巧遇上亞洲金融風暴，樓市股市下滑，大批置業人士變成負資產。其後隨着「八萬五」時期興建的樓宇陸續落成及以及「沙士」（SARS）重擊，樓價進一步下跌，加劇負資產情況。董建華在2000年接受電視專訪時，被問到會否修訂「八萬五」目標，他回應說：「從98年就再沒有說過『八萬五』這個字眼，你說還存不存在？」

2003年與司徒華辯「Naive」：膚淺的人就好膚淺

2003年5月的立法會答問大會上，時任立法會議員陳偉業批評董建華「做衰香港」，又以北京市長及衞生部長遭革職的例子，質疑「為何香港沒有人需要革職」。董建華當時回應：「咁膚淺嘅？」

其後民主黨元老司徒華在另一次答問大會上，請教董建華膚淺和naive的分別，又叫董建華教教他如何不膚淺，董建華稱兩者並不相同：「教你不敢當。一個天真的人很naive，一個膚淺的人就是很膚淺，是很表面化的人。」

2003年拒下台：留低係好艱難，要有勇氣

董建華任內推動《基本法》23條立法，觸發七一50萬人大遊行，其中一個訴求是要求董建華下台。他其後召開記者會，表示七一遊行令他徹夜難眠，管治班子誠意接受批評，並表明過去六年絕對沒有中央提出請辭，亦堅持道歉：「其實如果我決定走，是一個好容易的決定……但如果要留下來是好艱難，要有勇氣。」

2015年問記者：貴姓呀陳生?

董建華2005年腳痛下台，其後較少在香港曝光，直至2014年「佔中」爆發後，董建華多次召開記者會回應施政。 2015年，董建華召開舉行記者會，讚揚該年的《施政報告》。《蘋果日報》記者提問時被主持人查問名字，記者自報姓名後繼續提問，董建華此時爆出金句：「貴姓呀陳生？」，隨即引起網民熱傳，更衍生「凍檸茶要凍定熱呀？」等金句。

不過也有人指出，當時董建華說「貴姓呀？陳生？」，中間稍為停頓，認為他當時只是在確認記者的姓名，而非詢問他貴姓。