董建華逝世｜科大中大悼念：關心扶持科教發展　對社會作卓越貢獻

全國政協前副主席、首任行政長官董建華周二（9月8日）晚因病離世，享年89歲。香港科技大學及香港中文大學今日（9日）發文悼念。當中科大讚揚董建華為「一國兩制」事業的堅定踐行者，以及香港繁榮穩定的重要奠基者；他生前為推動香港科技教育事業發展傾注諸多心力，多年來對香港科技大學的成長與培育給予了關懷與扶持，其前瞻視野與寬厚胸襟深為師生感召。中大則讚揚董建華長期推動香港教育發展，多年來對香港、國家及社會作出卓越貢獻。



香港科技大學。（資料圖片）

香港科技大學新聞稿全文

香港科技大學全體師生沉痛悼念香港特別行政區首任行政長官、前全國政協副主席董建華先生辭世。董先生享年89歲，校方謹向其家人致以最深切慰問。

董建華先生一生胸懷家國、心繫香江，帶領香港順利回歸祖國，是「一國兩制」事業的堅定踐行者與香港繁榮穩定的奠基者。他始終堅信祖國是香港最堅實的後盾，以其遠見卓識擘畫香港發展藍圖，其愛國愛港的赤子情懷與擔當精神，永為香江典範。

董先生向來重視香港高等教育發展與科技人才培育，始終關心本港大學的建設與科研創新發展，大力支持科教興港、人才興港事業，鼓勵青年深耕科技領域、服務社會國家，為香港科技教育事業進步傾注諸多心力，亦對香港科技大學的成長與發展多有關懷與扶持。其寬厚胸襟、務實作風與前瞻視野，深深感召科大師生。

願董建華先生安息，功績永垂，精神長昭！

科大校長葉玉如。（資料圖片）

香港中文大學新聞稿全文

香港中文大學（中大）全體同仁對全國政協原副主席、香港特別行政區首任行政長官及中大前校監及榮譽博士董建華博士的逝世表示沉痛哀悼，並向其家人致以最誠摯的慰問。

董建華博士於2007年獲中大頒授榮譽法學博士銜，以表彰他多年來對香港、國家及社會作出的卓越貢獻。董博士於香港回歸祖國後出任首任行政長官，帶領香港平穩過渡，並致力推動香港長遠發展。他一直重視教育和人才培育，長期推動香港教育發展，其貢獻和風範長存後人心中。

香港中文大學在網站發出新聞稿悼念董建華。（中大網頁圖片）