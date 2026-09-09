董建華逝世｜科大悼念：關心扶持科教發展　功績永垂　精神長昭

全國政協前副主席、首任行政長官董建華周二（9月8日）晚因病離世，享年89歲。香港科技大學今日（9日）發文悼念，讚揚董建華為「一國兩制」事業的堅定踐行者，以及香港繁榮穩定的重要奠基者。科大特別提到，董建華生前為推動香港科技教育事業發展傾注諸多心力，多年來對香港科技大學的成長與培育給予了關懷與扶持，其前瞻視野與寬厚胸襟深為師生感召。



香港科技大學。（資料圖片）

香港科技大學發新聞稿表示，全體師生沉痛悼念香港特別行政區首任行政長官、前全國政協副主席董建華先生辭世。董先生享年89歲，校方謹向其家人致以最深切慰問。

董建華先生一生胸懷家國、心繫香江，帶領香港順利回歸祖國，是「一國兩制」事業的堅定踐行者與香港繁榮穩定的奠基者。他始終堅信祖國是香港最堅實的後盾，以其遠見卓識擘畫香港發展藍圖，其愛國愛港的赤子情懷與擔當精神，永為香江典範。

董先生向來重視香港高等教育發展與科技人才培育，始終關心本港大學的建設與科研創新發展，大力支持科教興港、人才興港事業，鼓勵青年深耕科技領域、服務社會國家，為香港科技教育事業進步傾注諸多心力，亦對香港科技大學的成長與發展多有關懷與扶持。其寬厚胸襟、務實作風與前瞻視野，深深感召科大師生。

願董建華先生安息，功績永垂，精神長昭！

科大校長葉玉如。（資料圖片）