直播｜瑪麗醫院壞𨋢須盡快矯正　李家超：如涉政府人員將追究責任

行政長官李家超明日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。他今日（15日）出席行政會議前會見傳媒，展示兩份文件主題與封面。五年規劃藍色封面，施政報告綠色封面。李家超表示，藍色代表藍天，寓意開放進步和穩重；新一份施政報告為綠色，代表政策延續性、活力和希望。他希望「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」。他指，以五年規劃長遠目光謀劃香港的全局，推動改革，促進發展開創機遇，將經濟發展紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。



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施政報告2026．五年規劃｜北都大學城落地 學生津貼、租置重推？

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。（林遠航攝）

李家超提到，為方便市民了解內容，當局制作了一套兩冊的摘要，有兩份文件的重要介紹，封面是晨光欣欣向榮的景象，顏色融合兩份文件的封面顏色。他指，過去三個月辦逾100場諮詢會，收到超過1.7萬份意見關於五年規劃、逾1.1萬份意見關於施政報告。

被問到明天發布形式詳情，如何令社會有效理解《香港第一個五年規劃》以及《施政報告》，李家超指兩份文件內容充實，篇幅和文字很多，加起來超過10萬字。他將以扼要和重點方式介紹核心內容，希望在兩至三小時完成公布，讓市民了解兩者內容和關係。他重申，政府已制定一套兩冊摘要，一份講述施政報告重點、一份關於五年規劃。市民理解重點後，可拿正式文本比較，了解兩者關係如何一脈相承，如何點睛、畫龍。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。（林遠航攝）

兩萬元新生嬰兒獎勵金會否延續？李家超明日公布政策

被問到兩萬元新生嬰兒獎勵金會否延續、如何看新加坡刺激生育的措施，香港獎勵金是否需要加碼追趕、是否有信心扭轉生育率的跌勢，李家超指，明日施政報告會一系列公布生育政策，以及在五年規劃講及如何落實措施。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。（林遠航攝）

瑪麗醫院壞𨋢須盡快矯正 李家超：如涉政府人員將追究責任

至於瑪麗醫院壞𨋢事件，能否接受新大樓28部升降機中，有24部未能運作；事件是否達到啟動部門首長責任制的門檻；部門一直未有公布，傳媒報道才公布能否接受？李家超表示必須盡快糾正，指醫療服務很重要，新大樓要盡快啟用，強調會追究責任，包括承建商、分判商、工程人員和專業人士，如涉政府人員亦會追究責任。

李家超指政府會查找制度不足、從速改善，發展局已向特首初步匯報，已要求局方查找真相，一個月內提交報告。他指，事件受廣泛關注，須全速糾正，令瑪麗醫院新大樓啟用。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。（林遠航攝）

李家超：嚴打強逼購物 違規者將被取消註冊

被問及10.1國慶假期即將來臨，接待施客措施是否已準備就緒，李家超指，政府做了大量準備，會做跨部門統籌，政務司司長已召開相關會議。當黃金周開始時，保安局事故支援監察中心會啟動。他又強調資訊的重要性，旅發局會在黃金周有專頁。另外交通配套同樣重要，如港鐵服務時間。

他又提到，目前破邊洲段試行預約制運作暢順，預期黃金周人數會多，故希望用登記方法管理人群，漁護署亦會加派人手確保秩序。他亦指強逼購物影響香港名聲，重申會嚴打強逼購物，期望市民以歡迎有禮態度歡迎市民到來。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。（林遠航攝）

李家超昨日在多份文章撰文重申，五年規劃與施政報告一脈相承，前者為香港繪製長遠發展的藍圖與戰略方向，後者則是落實五年規劃的年度報告和當年的施政重點。他又表示，拼經濟、謀發展的出發點與落腳點，都是讓每一位市民共享發展紅利。

特首李家超於本周三（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內第五份《施政報告》。李家超透露當日將佩戴由香港高等教育科技學院（THEi)）師生設計的領呔、絲巾和襟章。（李家超 Facebook 影片截圖）

李家超日前透露，明日宣讀《五年規劃》與《施政報告》時，特區管治團隊成員均將佩戴由THEi 師生設計綠色領呔和絲巾，他同時將戴上寫有「一五」的藍色襟章。

特首李家超於本周三（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內第五份《施政報告》。李家超透露當日將佩戴由香港高等教育科技學院（THEi)）師生設計的領呔、絲巾和襟章。（李家超 Facebook 影片截圖）

瑪麗醫院壞𨋢 傳媒關注會否追責

除了施政報告與五年規劃，近日備受社會關注的議題還有多項建築工程出事。其中，去年起分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」，疑因𨋢槽工程失當，28部升降機當中只有4部能運作。日前有報道指負責工程的建築署前總工程策劃經濟李百怡已於上月離職，外界關注是否變相問責，當局又會否採取其他追責行動。