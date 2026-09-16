施政報告・懶人包消息｜醫療券／租置／生仔派2萬／買樓首期優惠

【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今天（16日）發表任內最後一份施政報告，市民關注的「派糖」措施，財赤之下相信著墨相對較少。《香港01》整合連日來消息「懶人包」，涵蓋20,000元新生嬰兒獎勵金、引入累進式子女免稅額、重推公屋租置研究進度等。至於長者醫療券，政界建議加至3,000元、上限10,000元，一般而言財政預算案交代，施政報告會否有好消息，有待早上11時揭曉。



9月15日，李家超公開新一份施政報告24字主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」，封面綠色代表政策延續性、活力和希望。(湯致遠攝)

施政報告24字主題

新一份施政報告24字主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」，意指以五年規劃長遠目光謀劃香港的全局，推動改革，促進發展開創機遇，將經濟發展紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。

首份五年規劃將採用藍色封面，代表藍天，寓意開放進步和穩重；施政報告則用綠色封面，代表政策延續性、活力和希望。今年施政報告是首次在五年規劃公布後發表。

施政報告2026將於周三出爐。有消息指，原定下月屆滿的兩萬元新生嬰兒獎勵金將獲延續。（資料圖片／廖雁雄攝）

消息：延續2萬生育獎勵金 年輕家庭買樓首期優惠

新一份《施政報告》將有刺激生育措施組合拳，據《香港01》了解，原定下月屆滿的20,000元新生嬰兒獎勵金將獲延續，亦計劃引入累進式子女免稅額，多生小朋友可獲更高免稅額。另外，年輕家庭購買資助出售房屋，首期有機會可「少付一點」。此外，據了解醫管局體外受精服務名額會於未來三年逐步增加300個至每年1900個。

生育友善政策，《施政報告》會有交代。 李家超

早前有政黨建議北都「住大啲」，認為應適度提高資助房屋的人均居住面積，由現時的不少於7平方米，提升至10平方米以上，再配合產城融合配套，吸引青年及新興產業人才遷入。

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，社會關注會否重推公屋租置計劃。（湯致遠攝）

消息：重推公屋租置調研已招標

重推公屋租置計劃再度成為焦點。消息指相關調研已招標，最快今年有研究結果。不過，調研並非以推出計劃為目的，視乎結果而定。房屋局年初曾向立法會表示，房委會會於今年內展開調研，收集公屋租戶及各界持份者對重推租置計劃的具體意見。截至2025年12月底，租置計劃單位總數約為184,440個，當中已賣出155,760個單位（即84%），另有約3萬個租置計劃單位（即16%）仍未售出。

長者醫療券大灣區試點計劃。（香港01 歐嘉樂 攝）

醫療券增至3000元？拓展至福建及海南？

長者醫療券近日成為熱門搜尋關鍵詞，早前社聯主席管浩鳴建議，將醫療券加碼增至3000元，累積金額上限10,000元。他建議可以參考新加坡「保健儲蓄計劃」，將部分強積金或公帑補貼轉入個人醫療儲蓄賬戶，可用於體檢等。現時醫療券已覆蓋大灣區九市，工聯會建議進一步拓展至福建及海南，並在現有城市推行「一市多點」安排，讓港人長者在更多醫療機構使用醫療券。

伊利沙伯醫院。（資料圖片）

擬設首間綜合日間醫院 涵白內障手術、放射診斷

除了長者醫療券，其他醫療範疇消息包括伊利沙伯醫院用地的去向。伊院即將遷往啟德，據《香港01》了解，騰出的伊院京士柏用地，擬設立全港首間綜合日間醫院，提供白內障手術、放射診斷等。

港珠澳大橋香港口岸。（梁鵬威攝）

港珠澳橋口岸12月擬推「智通行」 私家車乘客無感通關

交通方面，有消息指港珠澳大橋香港口岸計劃今年12月實施「智通行」先導計劃，屆時合資格跨境私家車司機以及乘客，毋須下車，亦毋須出示證件，即可「無感通關」。