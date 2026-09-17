直播｜李家超指留學香港有發揮空間　不點名指有地方對學生不公平

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超最日（16日）發表首份《五年規劃》及最新一份《施政報告》後，今日（17日）到立法會出席行政長官互動交流答問會，接受議員質詢。



《香港01》直播。



2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（立法會）

會上，李家超率先發言。他指，今年為國家十五五開局之年 ，亦是香港邁入由治及興的關鍵之年，首個五年規劃出台標誌香港發展邁入更宏觀策略謀劃，以改革開新篇的公共治理階段，五年規劃主動對接十五五規劃，充分發展香港擁國家及國際機遇雙重疊加的獨特優勢。

他提到，26年施政報告為實踐五年規劃的年度行動方案，主題為「以長遠謀全局 以改革開新篇 促發展創機遇 惠民生向未來」，五年規劃是香港未來五年經濟與社會發展的藍圖；具有前瞻性、策略性及方向性的指導作用，施政報告則是五年規劃的年度行動方案；兩者關係密切且一脈相承。

香港第一個五年規劃共設105個指標，包含第一篇的 22 個主要指標、各專欄的 57 個工作指標，以及各章節內文的 26 個工作指標。2026年施政報告則有共284個指標，涉及83個範疇，具體落實五年規劃的方向與要求。他提到，在加快發展北都方面，五年規劃主要指標指北都熟地五年完成量為900公頃，而施政報告則訂下 26/27 及 27/28 年度，合共提供不少於 200 公頃熟地的目標。

他指民生專章，篇幅最長，達到1.8萬字的一章，施政最終目的是改善民生，需要資源，推動經濟產業化。他指香港五年規劃為眾志城城的藍圖，屬於香港，更屬於每一位市民，相信只要沿感謝支持。

2026年9月17日，民建聯陳克勤在立法會「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」發言。（立法會）

陳克勤：5年過後民生、教育、就業會否比現在更好？

民建聯主席陳克勤歡迎發表首份五年規劃，體現一國兩制重要厘程碑，科學務實地前瞻布局，見到政府擔當精神，見到核心理念以民為本，與民建聯很一致，發展最重要令市民覺得生活過得好，分享到發展成果，讓市民住得闊、子女讀好學校、老人有好照顧，見到行政長官於五年規劃有謀劃。但5年過後，民生、教育、就業等會否比現在更好，市民幸福感、獲得感會否有大幅提升?

2026年9月17日，自由黨邵家輝在立法會「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」發言。（立法會）

邵家輝憶警察治港質疑

自由黨邵家輝指，李家超剛當選時，有朋友說警察體系如何管香港，外行人管內行人，他覺得要有其他看法，固有經歷令人做不到有些事，包括如何改革，房屋問題如何用簡樸公屋打破。他指，見到最混沌時間特首的帶領，包括過去很難打破的問題，感謝特首與團體的努力。他詢問如何繼續保持香港獨有特色?

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（立法會）

李家超稱著重管理：唔希望有局長唔叻過我

李家超回應說，施政最終目標令市民生活得更好，以民為本是首要，我開場發言已說了，希望市民生活好，經濟發展是其中手段，5年後香港會達成的，五年規劃已寫，包括經濟發展有新突破，北都加促發展，民生改善，融入國家發展，5年間要共同努力，經過5份施政報告落實，確保執行上做到。他指行政長官述職時，要交代5年規劃的落實情况，不論任何一個行政長官都要做。不但屬於政府或個人的5年規劃，是所有人的5年規劃，行政長官是當家人，負責人。

唔希望有局長唔叻過我，一定要自己領域最叻嗰個，我搵唔到嗰個人我會繼續搵，我會令佢發揮得更好，我唔係將佢專業同我比較。 李家超

李家超又說，感謝邵家輝發表感受。他指，建立團隊要令其發揮 ，領導人就如船長，不一定要懂得發電報或煮飯，看海事圖未必及得上海事專業，但最重要是建立團隊，懂得管理，有謀劃、有方向 ，令每個人聽到方向且認同，一同努力。他說，屬下有16個局，希望每個局長叻過他，做得好，便會令他們發揮得更好，不會比較對方作為局長的專業，有如會令人彈琴彈得最好、拉小提琴拉得最好，感謝議員、市民意見。

他說，立法會議員不止是愛國者治港的一員，也甚有影響力，提起首次與議員見面時說議員要引導民意，議員最熟政策，永遠有立心不良的人，任何地方也有，議員責任重大，可創造價值很大，議員與特首崗位不一，但目標一致，發揮應有影響力，提出應有意見，互相配合，互相制衡。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（立法會）

議員倡恆常每年1000萬撐同鄉社團活動 李家超：盡量幫手

新一份施政報告，提到會由2027-28財政年度起，繼續每年預留1,000萬元，支持同鄉社團舉辦更多活動，尤其加強青年對家鄉的認識及歸屬感。選委界議員文穎怡感謝李家超將同鄉文化推廣計劃恒常化，問到政府會否定期檢討資助，以及提供措施協助更好找到舉辦場地。

新社聯會長、民建聯議員陳勇稱收到不少市民反映，對兩份文件用色感鼓舞，內裡資訊豐富，問及現有藍圖、路線圖特首會如何落實，令市民見到進度，打好地基，如每日見到有進展會更感鼓勵。

李家超表示，重視同鄉文化，因為是中華文化重要，認識自己的根才會認識國家，所以自己視同鄉社團愛國愛港，以及推動香港共同發展的重要力量，故自己既支持同鄉社團辦活動，亦期望有力量的人盡量發揮自身力量。然而政府資源有限，在每一個領域都會作資源分配，目的是說明政府方向，「如果我哋熱愛我哋地方，我地應該思考如何貢獻力量」。

李又說落實五年規劃、施政報告是第一個行動綱領，五年規劃有很多指標，要落實要確保政府做應做的事，如再細化是不止284個指標，但不是講數目，而是講執行與達成，引述有句話很好：「一個制度如何的好，看執行的人如何把它執行好」，即五年規劃大家認同要落實，政府有284個工作指標會做好，但在坐議員可以幫手，你也可以定自己指標，同意五年規劃、施政報告方向，形容大家都是龍舟推手，在自己領域共同努力，議員會講得易明，懂語言。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（立法會）

5%首期買居屋擴至非新生嬰家庭？李家超沒落閘：考慮財政承擔

九龍西議員梁文廣指，五年規劃及施政報告展現李家超和其帶領的團隊有心有力。他在地區前線聽到有不少申請白表居屋的夾心家庭，小朋友已過初生階段，惟小朋友在初生的階段亦需穩定居住環境。而且對不少單身或準備結婚的年輕人而言，有穩定居所亦是其中考慮，問到會否將9成半按揭安排逐步拓展至其他白表或財政支援措施，使不同政策結合鼓勵生育措施，不單停留在初生一刻。

社褔界議員陳文宜感謝在五年規劃或施政報告，將民生福祉及社福規劃納入格局，精神健康、樂齡、安老等。支持科技賦能，3億成立AI實驗室，可減前線負擔；問及數據平台與非政府機構，可識別高風險人士，很期望納入更多公共機構數據。

李家超回應說，大家關注房屋問題，他上任之初已覺急切，政府大力建屋、推出簡約公屋等，在北都利用土地增供應，這四年間，五年房屋供應量已升70%，相信可一直進步，未來5年房屋量來計，一年有35,000個房屋可提供。李續說，為鼓勵生育，提出針對性政策措施，一個是兜底、一個是激勵，特別需要幫就會兜底，生育是人生大事，對於生育政策可否引伸其他政策，政府最大考慮一直是如何分配資源，如何運用資源是政府極大責任，如果某措施延伸至很大範圍，財政能否持續，很大考慮，所以有些措施是一次性、針對性，如疫情時滿水大灌。

李又說，社福必須要做，社會有弱勢，能力弱要幫扶是很應該，每個人受關心，是溫柔社會，但社福資源要用得其所，佔政府開支有16至18%，以局的比例而言，每個政策局6至7%，但勞福或花於社福的資源相當於約2.5個政策局資源，其他政策局分配少，但認為都是必須的，但一日花3至4億元用於社福，如何用得其所很重要。社福幫助的社群很多，福利不一樣，一刀切不是最好，要針對每個需要，用AI設計針對性方案，令每日花的3至4億元運用得更好，形容「錢要洗，令1蚊回報3蚊、6蚊、10蚊」，希望各方有心人提供相關資料給政府。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（立法會）

李家超驚嘆AI發展惟擔心：青年同AI傾計退離社區釀精神問題

工聯會會長吳秋北稱，工聯會高度肯定五年規劃和施政報告，高興兩者都以民生為本和就業優先。他指，就業為民生之本，五年規劃和施政報告在創造就業上非常有力，而且在勞工保障及就業支援上亦有不少措施，如中高齡就業計劃等，亦有與AI相關的撥款，整個施政報告中可說是AI無處不在。他又形容AI發展迅速，政府可如何協助打工仔面對AI的發展。

教育界議員鄧飛表示，落實數字教育，政府應有藍圖及平台，令學校有標準化教學支援，否則每個學校自己做很難落實。鄧說，全球國家地區爭科技人才，關注香港如何承接窗口期，將人才吸納到北都大學城，特別用人是科創企業、大學機構，政府將如何吸引人才落戶香港。

李家超回應指AI發展快速到大家都驚嘆，每一個政府都大力推動AI，因有助效益、賦能，甚至可用AI制作一部非常好的電影。他指全民也應認識AI，等於當初手機的普及程度，社會應明白AI是甚麼事，自己亦非常多用AI，雖然自己有很多能幹同事，但他們亦很忙，自己不希望他們百上加斤，不過提醒使用AI時要注意其真確性，故AI教育重要。

他又稱，有很多人一出生為數碼原住民，社會要就此建立數碼認識和道德，故政府在教育上以融入相關知識。他又指針對未成年的使用者，有青年只用AI談天，不和家人及朋友接觸，與社區疏離。

太注重AI，外國有例子，青年只同AI傾計，同屋企人唔傾計，社區退離咗，呢個好嚴重，製造精神上問題。 李家超

他續指，勞福局將公布人力推算結果，會反映AI方面的人才缺乏。他形容全球競爭大，香港要用力去搶。不過他相信香港有優勢、國際化、有機遇，人才會向機遇走，世界都希望和國家做好發展關係，香港既有國家及國際機遇。

他又指，政府設專項計劃引入專業技能人才，若認定與科技有關會度身訂做、有針對性。他續稱，世界千變萬化，甚至有戰爭，但香港有國家強大後盾，香港變得安全。他強調香港不論機遇、發展機遇，安全性，亦是十分能吸引人才。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（立法會）

會否在半官方機構設實習崗位？

民建聯議員周浩鼎指，五年規劃全面且指明方向，當中對青年人實習很重要，是「大手筆」，留意到聯通國際有不少著墨，安排青年到聯合國實習月。周關注外地學生想來港實習，如早前有8名法國大學生在機管局實習，引述學生指香港半官方機構對他們有吸引力，政府未來會否在半官方機構設實習崗位。

保險界議員陳沛良指歡迎、支持香港五年規劃及施政報告，內有很多產業發展方向，為保險業向高端風險管理提供升級轉型契機，國際急劇轉變，保險業高端風險管理角色重要。他說，保險業現有兩短板，在特殊風險專項承保不足、人才也稀缺，希望政府未來在政策上協助業界強化兩方面。

李家超認同青年發展及交流重要，政府推出青年交流及實習計劃，是因為在諮詢期間聽到相關意見，政府亦馬上想辦法，亦感謝諮詢期間商界表現得非常有心。他提到行政主導有其好處，令其可以經常想如何組織及凝聚力量，因此在諮詢期間自己聽意見，亦提出希望組織力量，感激僱主代表及商界代表配合。他指政府和商界共同努力，各出一部分資源。他又強調並不是單靠三萬個職業及實習，企業一向作出大量招聘，惟今次是額外希望可補足到，亦表示社會凝聚力量。

至於交流方面，他指政府在年青人交流投放不少資源，特別是到聯合國或其他國際組織，政府鼓勵外地人士與青年交流，但在資源有限我們主要聚焦本地青年，例如大學有交換生，政府亦有一帶一路獎學金。他指留學香港為好的品牌，加上有部分地方對一些學生不公平，令香港更吸引。

就保險方面，他指保監局大力拆牆鬆綁，陳沛良有任何意見都願意聽。他又表示，國家不少企業規模大可以自保，當局正探討如何可以將相關業務帶至香港，這為最有可能性做到空間擴闊，承保力擴闊。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（立法會）

梁美芬倡爭取香港做聯合國分部

李家超：香港人才輩出 在座各位有資歷發揮

經民聯選委界議員梁美芬指，五年規劃「總綱圖」與施政報告的「施工圖」令人滿意，當中施政報告提到國際調解學院、太空經濟等。她說香港行普通法，是法治品牌，公開判決很重要，高興成立國際商事法庭，形容吸引人才到港的服務更是「Bingo」。她建議再下一城，香港應爭取做聯合國分部，令人才可去世衛、世界貿易組織工作。

李家超反問梁美芬，如果對方是特首，會怎樣主動做這件事，形容自己做了很多，想聽梁美芬意見，再思考有沒有漏招。李說，國際調解院落戶香港，多謝國家及很多同事做很多工作。他指，香港人才輩出，會努力爭取，「香港人才輩出，在座各位有資歷去發揮，如果我第日去同你見面，請你擔當崗位，希望你都接受，抱貢獻精神去做。」

何敬康倡惠澳政策拓展至惠港政策

新民黨選委界議員何敬康指，新民黨支持首份五年規劃及施政報告，樂見大灣區有不少內容。他指，鼓勵業界參與橫琴粵澳深度合作區建設，把握琴澳一體化機遇，加強港澳協作，而自己過往亦建議香港與澳門商討，為深度合作區推出專屬香港合作計劃，使港可五年規劃參與建設，問到會否爭取深度合作區推行的惠澳政策拓展至惠港政策。

G19選委界議員樓家強指，五年規劃與施政報告長遠布局發展，當中有很多建議來自G19，如AI城市治理等，面對地緣政治、天氣，香港要有應急能力，問及可否以香港仔作AI城市大腦試點，並且關注會否增設其他試點。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（立法會）

行政長官李家超今日（16日）率領一眾問責官員舉行《施政報告》及首份五年規劃記者會。(左起）律政司司長林定國、政務司司長陳國基、李家超、財政司司長陳茂波和政制及內地事務局局長謝小華。（方承恩攝）

《五年規劃》與今年《施政報告》合共逾十萬字，李家超昨日花了約3小時宣讀要點，他在隨後的記者上指出，五年規劃是未來五年的施政方向，要落實五年規劃，要通過五份施政報告，包括一些方向性及策略性要求，第一份是今年的施政報告，之後會由每年的施政報告落實。

要落實五年規劃，會通過5份行政長官的施政報告，大家都看到，首先是我今年的施政報告（停頓幾秒），接着會由每年的施政報告落實。總體來説，5份施政報告落實五年規劃的要求，包括方向性及策略性，每年都會定下不同的工作目標。 行政長官李家超

至於如何保證政府落實五年規劃？李家超重申，五年規劃訂明策略及方向，並透過年度施政報告落實，然後由財政預算案提供支持，行政長官將於每年述職時向國家主席及中央政府報告，並作出改善建議。李家超認為，述職就是確保行政長官一直向前推進，「有乜嘢做唔到或有咩理由調動，我都要作出匯報」，還要提出提議以落實五年規劃。

▼ 香港第一個五年規劃重點▼



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行政長官李家超9月16日發表首份《五年規劃》及最新一份《施政報告》後，下午3時半舉行記者會解讀政策。（梁鵬威攝）