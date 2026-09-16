五年規劃｜港區全國人大全力支持：必將發揮「一規引未來」作用

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表香港首份《五年規劃》及新一份施政報告。香港特別行政區第十四屆全國人大代表發出集體聲明，表示堅決擁護和全力支持，指首份《五年規劃》是香港制度化對接國家戰略、更加積極主動融入和服務國家發展大局的歷史性舉措，必將發揮「一規引未來」的重大引領作用。



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港區全國人大在聲明中表示，這份五年規劃堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，圍繞國家「十五五」規劃對香港的定位，提出強化「四中心、一高地」建設、加快北部都會區建設、深度參與粵港澳大灣區建設、提升民生福祉、統籌發展與安全、堅持行政主導、鞏固提升香港優勢等具體舉措，理念清晰、目標明確、內容豐富、重點突出，為香港各項事業發展確立綱領、擘畫藍圖，爲充分發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢開拓更大空間。

聲明續指，五年規劃凝聚香港全社會智慧和力量，體現香港社會共同意志，呼籲香港市民和社會各界團結一致，在行政長官和特區政府帶領下，以實際行動支持香港首份五年規劃，支持行政長官施政報告。

今年是國家「十五五」規劃開局之年。港區全國人大表示，制定和實施香港首份五年規劃，是「一國兩制」成功實踐的又一重要標誌，是香港制度化對接國家戰略、更加積極主動融入和服務國家發展大局的歷史性舉措，必將發揮「一規引未來」的重大引領作用，對於加快香港由治及興、促進良政善治具有里程碑意義。

▼ 香港第一個五年規劃重點▼

