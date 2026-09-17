施政報告｜46歲兩孩之母陳家珮想添丁：生育「組合拳」減托兒壓力

新一份施政報告提出11招「組合拳」鼓勵生育，不少議員都表示「心思思」。現年46歲有一子一女的新民黨選委界議員陳家珮表示，政策出台後有意再添丁。不過，她稱要視乎情況，因為隨年紀增長卵子質素確實有可能下降，擔心會影響小朋友的健康，倘能力許可會「以身作則」。



新生嬰兒數字跌穿3萬 政府推11招「組合拳」鼓勵生育

香港生育率持續下跌，今年新生嬰數字更跌穿3萬。為鼓勵生育，政府提出11招「組合拳」鼓勵生育，包括延續新生嬰兒2萬元獎勵金三年，並推出「累進式」新生兒獎勵金，今日起出生的第二名或以後的子女，該名新生嬰兒的獎勵金將由2萬元提高至3萬元，為期三年；由2027/28 學年起，「在校課後託管服務計劃」會恆常化，不設限額。政府亦會加強學前兒童課餘託管服務的專業支援，並提供接送服務。

立法會港島西議員陳家珮，接受《香港01》專訪。（夏家朗攝）

陳家珮：丈夫隨時開綠燈 倘有能力會以身作則

陳家珮表示，認同政府一連串鼓勵生育政策，認為加強課後托管安排，有助減輕托兒壓力。她又指，自己一向喜歡小朋友，政策出台後有意再添丁。

問及有否與丈夫商量，陳家珮笑稱不用商量，皆因對方都喜歡小朋友，形容是「隨時開綠燈」。至於何時赴諸行動，她表示需要視乎情況，因為自己有一定年紀，算得上是高齡產婦。雖說即使五十歲仍然可以生育，但隨年紀增長卵子質素確實有可能下降，會影響小朋友的健康。她指，為人母親最關心的都是小朋友健康，倘有能力都會「以身作則」，希望能帶動生育。

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，2萬元新生嬰兒獎勵金措施為焦點之一。（方承恩攝）

她又提到，現時外國有資助不育夫婦進行輔助生育，而且越年輕的資助額越高。她指，越年輕卵子質素越好，對胎兒健康亦較好。現時輔助生育開支可申請扣稅，她建議政府可以考慮推出累進性退稅，越年輕進行輔助生育，扣稅額越高，以鼓勵及早進行輔助生育。