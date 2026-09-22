選舉委員會界別分組一般選舉提名10.7展開　為期兩周　11.22投票

2026年選舉委員會（選委會）界別分組一般選舉將於11月22日舉行。政府今日（22日）刊憲公布各界別分組須選出的選委會委員席位數目及選舉主任名單，並宣布提名期將於10月7日（周三）正式展開，至10月20日（周二）結束。選舉事務處提醒有意參選人士，應盡早遞交提名表格及按金，若某界別分組獲有效提名的候選人數目超越應選席位，則須於11月22日進行投票。



2026年選舉委員會（選委會）界別分組一般選舉將於11月22日舉行。（選舉網站）

根據政府公告，獲提名為候選人的人士必須為年滿18歲的地方選區已登記選民，並須已登記為有關界別分組的投票人，或與該界別分組有密切聯繫。提名表格須最少獲得5名已登記為該界別分組的投票人簽署提名，每名投票人可提名的候選人數目，不得超過該界別分組須選出的選委席位總數。若團體投票人作為提名人，則必須經由其獲授權代表作出提名。

選舉事務處強烈建議及早交表 以非支票形式交按金

參選人須在提名期內的通常辦公時間，親自將已填妥的提名表格連同1,000元選舉按金送交相關界別分組的選舉主任。選舉事務處發言人表示，為免支票退票影響參選資格，強烈建議獲提名人士盡量以「轉數快」、現金或銀行本票繳交按金，並應及早交表，以便表格若有錯漏可於截止前及時更正。

2026年選舉委員會（選委會）界別分組一般選舉將於11月22日舉行。政府今日（22日）刊憲公布各界別分組須選出的選委會委員席位數目及選舉主任名單，並宣布提名期將於10月7日（星期三）正式展開，至10月20日（星期二）結束。（選舉網站）

此外，獲提名人士須按候選人資格審查委員會（資審會）的要求，填妥資格審查補充資料表格，並透過電子方式於10月20日下午5時前電郵至資審會秘書處，以便從速處理資格審查工作。

市民及參選人即日起可在選舉事務處長沙灣庫務大樓或觀塘創紀之城六期辦事處、各區民政事務處索取提名表格，或於選舉網站下載。提名期開始後，公眾人士亦可於辦公時間內到選舉主任辦事處或選舉事務處觀塘辦事處，查閱相關提名表格副本。