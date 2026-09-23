狗襲擊｜謝展寰：加強捕捉流浪狗　年底提修例增棄養懲罰

近兩個月香港發生多宗犬隻襲擊事件，更接連發生兩宗市民懷疑遭犬隻噬咬致死的案件。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（23日）舉行政策簡報會。多名議員關注流浪狗問題，有議員建議政府引用衞生條例處理餵飼野狗的問題。



環境及生態局局長謝展寰強調，政府重視處理流浪狗的工作，惟襲擊事件反映當局仍要做好，會循多方面加強管制流浪狗，包括檢視餵飼流浪狗及執法情況。至於放養問題，他承認政府過去忽視問題，當局未來會與鄉議局商討，研究如何加強管理放養狗隻。同時，會檢視是否需要加強棄養的懲罰，預計年底會再向立法會交待修例工作。



元朗捕狗行動 捉5流浪狗3隻有晶片

一名27歲單車女日前在元朗壆圍南路疑遭群狗追趕襲擊，全身多處被咬被抓，重創送院不治，事件震驚全港。謝展寰表示，政府一向重視流浪狗問題，並無忽略，事件反映當局需要思考如何加強監管。他提到，當局事後在事發現場一帶展開行動，捕捉具有潛在襲擊風險的流浪犬隻或動物，第一批捕捉到的3隻狗隻，其中2隻有晶片；第二批捕捉到的2隻狗隻，當中1隻有晶片。

研加強棄養懲罰 年底向立法會交代

謝展寰認為，事件反映狗主有責任，不能隨便棄養，當局日後修例會檢視是否需要加強棄養的懲罰，預計年底會再向立法會交待修例工作。他補充，現時政府捕捉到流浪狗後，會替其進行絕育。然後找相關機構接收，看是否能找到人領養，若未有人領養，機構會飼養該狗不會讓其重返市區。

民建聯何俊賢發言。（鄭子峰攝）

何俊賢倡用衞生條例處理餵飼野狗 謝展寰：檢視餵飼及執法工作

民建聯選委界議員何俊賢提到，由於有人餵飼，部分地方會有狗隻聚集，相關狗隻或會視該處為其地盤，倘有市民「落單」經過，風險相對較高。他問到，政府會否引用衞生條例處理餵飼野狗的問題。

謝展寰強調人命十分重要，是次事件反映相關工作仍要再做好，當局會多方面增強管制流浪狗工作，包括檢視餵飼流浪狗及執法方面。

選委界陳凱欣（直播截圖）

陳凱欣關注政府會否修例處理放養問題

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣認為，現時社會統稱的流浪狗，實為無人管束而有晶片的狗隻，例如會出現在鄉村地方有人習慣放養。她問到，政府會否因應事件，在推動危險狗隻條例及殘酷對待動物時，一併推動相關修例工作，阻塞現行漏洞。

謝展寰承認過去政府忽視放養問題，惟認為這與鄉郊生活模式有關。他指，未來政府當局未來會與鄉議局商討，研究如何加強管理放養狗。同時，會加強捕捉流浪狗，亦會加強提升狗主的責任及宣傳教育工作，令狗主更好管束狗隻。

現時不少人養寵物，施政報告提出放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，讓狗隻進入餐廳，解除長達30年的寵物狗入餐廳禁令。（夏家朗攝)

陳振英關注狗隻襲擊事件 會否影響「狗入食肆」推行

「狗入食肆」在今年7月正式實施，然而自計劃推出以來，犬隻襲擊事件不絕。內會主席陳振英問到，發生有人懷疑被狗隻襲擊後死亡，會否影響計劃施行。謝展寰表示，計劃總體而言相當成功，參加食肆的名額基本已滿。他又稱，襲擊事件涉流浪狗，而入食肆的狗隻有人帶著，狗主需要妥善約束狗隻，案件與措施無衝突。