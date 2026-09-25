中秋｜鄧炳強攜少數族裔學生遊燈籠街吃清真月餅　助加深文化認識

今日（9月25日）中秋節，保安局局長鄧炳強透露，他日前帶領多名參加元朗「喜瑪拉雅」計劃的少數族裔青少年逛元朗燈籠街，一起感受節日氣氛。他表示，希望透過這個計劃提升少數族裔學生中文能力，同時令他們認識更多香港文化、融入社區。



中秋佳節前夕，保安局局長鄧炳強重回自己在警隊服務時曾管理的元朗，與一班「喜瑪拉雅」計劃學生逛燈籠街。（鄧炳強facebook）

每年中秋指定動作：逛燈籠街、買十黃月餅

鄧炳強在社交平台發文稱，他在每年中秋的「指定動作」是「去燈籠街走一轉，再去買個十黃月餅！」，今年一早答應元朗「喜瑪拉雅」計劃幾個學生，帶他們去逛燈籠街，再每人送一個燈籠，日前「找數」。

當日，鄧炳強與幾個小朋友一早到燈籠街。他形容，小朋友見到整條街掛滿燈籠，立即被吸引，選到心頭好時更加愛不釋手。他們一行逛完燈籠街，又一起吃清真月餅感受節日氣氛。

「喜瑪拉雅」計劃鼓勵少數族裔投身警隊

元朗警區在2013年推出「喜瑪拉雅」計劃，當時鄧炳強正是該警區指揮官。計劃旨在協助非華語族裔青少年克服語言及文化障礙，並鼓勵有志者投身警隊，貢獻社會，促進共融。鄧炳強表示，希望透過「喜瑪拉雅」計劃，除了令少數族裔小朋友中文愈講愈流利，亦可以融入社區，「喺香港呢個家開心成長」。