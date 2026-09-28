那邊護士訴苦搵工難　這邊張宇人惹火撐外勞醫護：工會扮人打電話

施政報告2026公布後翌日（17日）有市民致電電台聯播，即場「烽煙」向行政長官李家超訴苦搵工難，當中包括一名自稱在紀律部隊任精神科護士的父親稱，同是護理系畢業的女兒求職難，亦憂慮當局輸入內地醫護會「搶飯碗」。醫務衞生局局長盧寵茂昨日（27日）在電台節目稱非本地培訓護士搶本地護士「飯碗」說法不實。



到今日（28日），言論一向惹火、外界認為說話經常偏向其工商界別的行會成員、自由黨前黨魁張宇人在《信報》專訪稱「工會分分鐘扮人打電話」，強調本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。護士協會強烈不滿張宇人言論，並感遺憾。



行會成員、自由黨前黨魁張宇人在《信報》專訪稱「工會分分鐘扮人打電話」，強調本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。（資料圖片/廖雁雄攝）

市民郭先生上周四在電台施政報告聯播中稱，自己原在紀律部隊任職精神科護士，正展開退休前休假的他指有見人手不足，曾提出延遲退休時間，卻不獲接納。郭又指，女兒亦是精神科護士，惟今年畢業後便一直失業，質疑醫管局保留名額聘請內地護士，卻未有聘用本地人手。

行會成員、自由黨前黨魁張宇人在《信報》專訪稱「工會分分鐘扮人打電話」，強調本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。（資料圖片/林彥汛攝）。

張宇人在《信報》今日刊登的專訪稱，本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。對於市民質疑輸入過多內地醫護時，張宇人稱「舉高腳」支持政府輸入醫護：「呢啲冚嘭唥都係啲工會，分分鐘扮人打電話入嚟，根本大家都明白護士不足。我張宇人唔怕講，我舉高腳支持政府！」

呢啲冚嘭唥都係啲工會，分分鐘扮人打電話入嚟，根本大家都明白護士不足。我張宇人唔怕講，我舉高腳支持政府！ 行會成員、自由黨前黨魁張宇人《信報》專訪

張宇人又重申「本地員工歡迎外勞」論，指輸入醫護後能補充醫院人手，令市民求醫得醫。今屆已從飲食界立法會議席退下火線的他又表明不同意工會稱「外勞令本地薪酬增長放緩」的言論，舉例指餐飲業洗碗工已高薪難聘，「（工會）淨係識叫價，影響我哋競爭力」。