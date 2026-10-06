張宇人抹黑訴苦護士扮工會　李家超望大家本著醫療發展做好培訓

行政長官李家超今日（6日）出席行政會議前會見傳媒。被問到香港近期發生連串工程問題，包括赤柱豪宅ONE STANLEY部份鋼筋疑少最多75%。李家超表示屋宇署正調查個案，會依法嚴厲懲處，不評論赤柱個案，強調重視香港工程質素，已要求發展局監察調查個案，並針對整體建築工程提高法律懲處。



2026年10月6日，行政長官李家超出席出席行政會議前會見傳媒。（林曉儀攝）

李家超出席行會前見記者表示，首份五年規劃已公布了三星期，政府積極介紹意義及重要性，特別是如何惠及市民。明日（7日）起一連三日立法會將合併辯論五年規劃及施政報告，冀市民多留意。

他又指，政府年內公布要制定五年規劃，時間緊逼，期間曾在行政主導下建立協同收集機制，發揮行政立法共同做大事的力量，立法會在約一月內召開多次會議，收集數名份意見書，形容立法會研究為政府提供有力支持。

他表示，各主要官員已到立法會出席18個事務委員會政策簡報會，早前出席互動交流會有16名議員表達意見，反映支持。他形容，一五規劃在全面檢視香港情況後，針對性作出「強優補短，把握機遇，管控風險」的全面部署。他形容一五規劃有五大目標，包括經濟突破，國際競爭力及影響力持續提升、北都提速建設提效、民生褔址顯著改善、融入國家發展大局有進展。

2026年10月6日，行政長官李家超出席出席行政會議前會見傳媒。（林曉儀攝）

宏福火官員問責等幾耐？李家超：交報告後短期改革追究責任

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，本月底將向行政長官李家超提交報告。《香港01》上月獨家報道，保安局原副秘書長莫君虞、原體育專員蔡健斌兩名資深政務官，已被部署專責為行政問責做前期工夫。被問到是否屬實，是否意味涉及官員的問責不會馬上有結果，要等多久？

李家超表示，當獨委會提交報告，政府會跟進並提出改革，短期內推行改革、追究責任，屆時詳細公布。

2026年10月6日，行政長官李家超出席出席行政會議前會見傳媒。（林曉儀攝）

赤柱豪宅少鋼筋 李家超：要求發展局調查 提高法律懲處

至於香港近期發生連串工程問題，包括赤柱豪宅ONE STANLEY部份鋼筋疑少最多75%。李家超表示屋宇署正調查個案，會依法嚴厲懲處，不評論赤柱個案，強調重視香港工程質素，已要求發展局監察調查個案，並針對整體建築工程提高法律懲處。

2026年10月6日，行政長官李家超出席出席行政會議前會見傳媒。（林曉儀攝）

張宇人抹黑護士「扮工會」

李家超：望大家本著醫療發展做好人力規劃

護士搵工難討論近期升溫，施政報告公布後翌日，一名自稱在紀律部隊任精神科護士的父親稱，同是護理系畢業的女兒求職難，亦憂慮當局輸入內地醫護會「搶飯碗」。行會成員張宇人指控「工會分分鐘扮人打電話」，強調本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。護士協會強烈不滿張宇人言論，並感遺憾。

李家超回應有行會成員言論被指激化社會矛盾時表示，政府招聘政策一直以本地人才優先，從醫管局現有數字所見99.8%為本地護士，反映明確落實本地人才優先政策。他說，護士的需求除了體現在公營醫療體系，亦有安老、復康等。目前，40%護士在公營醫療體系任職，其餘在其他崗位工作。從2025/26年度數據可見，每年約4000名護士畢業生，當中2500人應徵醫管局崗位，佔27.5%，即逾4分1人應徵醫管局以外崗位，醫管局目前仍有3000多個護士空缺，護士畢業生可申請，「有機會獲聘」。他又強調護士需求長期存在，政府會與業界、學界交流意見。

+ 6

他指，不論每一個行業都有畢業生沒即時獲聘的情況，機構因要挑選最適合的人。他強調本港醫療不斷發展、人口老化，本港對護士需求存在，相信最終招聘數字可反映需求。他稱社會有不同討論，可令大家了解情楚，希望大家盡量本著整體醫療發展，及護士一向貢獻醫療服務的重要性，共同做好整體培訓工作、人力規劃。

醫管局每年聘請新護士人數有增無減，由2023-24年度的2,534人，增至2025-26年度的3,111人，當中大部分是本地大學及醫管局護士學校的畢業生。（醫院管理局提供）

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。（方承恩攝）

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。（方承恩攝）