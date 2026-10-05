全球青年力量峰會2026｜李家超勉勵青年專業人士勇於把握時代機遇

香港首份五年規劃及上月公布的施政報告2026有將青年發展放在核心位置，今日（5日）由香港全球專業青年倡議行動主辦的第三屆「全球青年力量峰會」，透過政商界領袖、企業代表及青年專業人士，以人工智能、地緣政治、教育樞紐、資本市場、生命健康科技及初創融資等前沿領域，探索香港在新經濟格局下的戰略機遇。



行政長官李家超在視像開幕辭中，勉勵青年專業人士勇於把握時代機遇，為香港的高質量發展注入新動力，他又堅信青年面前的機遇大於困難，表示政府將與社會各界攜手搭建平台，讓青年在香港、在國家、以至國際舞台上大展所長。



香港全球專業青年倡議行動今日主辦的第三屆「全球青年力量峰會」，探索香港在新經濟格局下的戰略機遇。（大會提供）

李家超：北部都會區是塑造未來的地方

李家超指，新一份施政報告和香港一五規劃兩份文件都積極將香港的發展與國家發展策略對接，並以青年人為中心，著重培育他們的成長與抱負。李家超稱，發展北部都會區是重點，因北都不只是本港經濟新增長引擎，更會成為生活、工作、玩樂和塑造未來的地方。

北都以外，李家超說香港亦向世界各地打開大門，包括正與商界推出為期兩年、提供3萬個名額的青年就業及實習計劃，涵蓋不同界別的工作和實習機會，強調年輕一代面前的機遇大於困難。

行政長官李家超在全球青年力量峰會2026視像開幕辭中，勉勵青年專業人士勇於把握時代機遇，為香港的高質量發展注入新動力。（大會提供）

香港全球專業青年倡議行動創始召集人劉仲恒表示，全球青年力量峰會2026標誌著青年精英網絡邁向成熟的里程碑，現場管理資產估計達100億美元的創投基金所關注的正是香港的下一代。

香港全球專業青年倡議行動創始召集人劉仲恒（右三）表示，全球青年力量峰會2026標誌著青年精英網絡邁向成熟的里程碑。（大會提供）

全球青年力量峰會過去三年累計吸引逾千名與會者現場出席，線上參與者約17,000人，覆蓋全球30多個國家及地區，社交媒體觸及突破5,000萬人次。今屆峰會艱超過600名青年專業人士、政商界領袖及企業代表、以及來自超過60個國家及地區的人士線上同步參與。重量級主講嘉賓及主持，包括港府官員，以及華為、阿里巴巴香港創業者基金、香港交易所、Bullish、Endowus 等本地及國際知名企業代表。