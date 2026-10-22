APEC｜陳美寶與新加坡交通部長蕭振祥會面　積極探討加強合作機會

亞太經合組織（APEC）財政部長會議昨日（21日）閉幕，運輸及物流局局長陳美寶同日與訪港出席會議的新加坡交通部長兼財政部第二部長蕭振祥會面。陳美寶指雙方積極探討加強合作的機會。



首次參加APEC財長會議的蕭振祥在社交平台發佈短片，背景音樂是香港歌手王菲的歌曲《夢中人》。蕭形容，此行收穫豐富，與各方探討全球經濟前景、如何在艱難時刻透過財政政策支持市民，以及如何透過AI人工智能提高生產力。他說，新加坡將繼續與各方夥伴攜手合作，共同維護經濟開放並促進經濟成長。

首次參加APEC財長會議的蕭振祥在社交平台發佈短片，背景音樂是香港歌手王菲的歌曲《夢中人》。

首次參加APEC財長會議的蕭振祥在社交平台發佈短片，背景音樂是香港歌手王菲的歌曲《夢中人》。

2026年10月21日，運輸及物流局局長陳美寶與新加坡交通部長兼財政部第二部長蕭振祥會面。（運輸及物流局）

2026年10月21日，運輸及物流局局長陳美寶與新加坡交通部長兼財政部第二部長蕭振祥會面。（運輸及物流局）

會面期間，運輸及物流局團隊與新加坡代表團就多項重點運輸政策交流。陳美寶在社交平台表示，香港與新加坡有很多共同之處，尤其在陸路運輸、航空、海事及航運方面。兩地在雙邊貿易關係亦一向密切，互為第五大交易夥伴。

2026年10月21日，運輸及物流局局長陳美寶與新加坡交通部長兼財政部第二部長蕭振祥會面。（運輸及物流局）

她對此次坦誠交流感到高興，雙方就不同政策目標交換寶貴意見，並積極探討未來加強合作與交流的機會。

2026年10月21日，運輸及物流局局長陳美寶與新加坡交通部長兼財政部第二部長蕭振祥會面。（運輸及物流局）

陳美寶指，APEC財長會匯聚來自世界各地領袖和代表，在會議的主議程以外，亦為政府與政府之間交流區域夥伴關係提供寶貴平台。