李慧琼引李家超言立會與政府同屬香港隊　明年起議員議案須附調研

立法會今日（9日）與特首李家超、行會成員及政府官員午宴。立法會主席李慧琼致辭時回顧今屆立法會與政府的關係，指特首一直以創新方式深化行政和立法機關的互動，又指正如特首所言，立法會與政府同屬「香港隊」，合作讓香港更自信、更堅強地服務國家發展大局。

日前《香港01》報道，有意見認為議員議案流於空泛，立法會研究明年起要求議員議案需要附上研究報告。李慧琼致辭時公布該規定，指議員提出議案時須附上調研成果及倡議，令議案討論更科學化。



立法會議員11月9日與行政長官李家超、行政會議成員及政府官員午宴，開始前李家超先在立法會地下大堂與一眾議員合照。（鄧倩螢攝）

立法會議員11月9日與行政長官李家超、行政會議成員及政府官員午宴，開始前李家超先在立法會地下大堂與一眾議員合照。（鄧倩螢攝）

午宴開始前，李家超先在立法會地下大堂與一眾議員合照，其後眾人到宴會廳午宴，立法會主席李慧琼致辭。

她指，特首在百忙中出席午宴，並與議員合照，彰顯政府一直以來對立法會的重視。她形容特首一直以創新方式深化行政和立法機關的互動，例如三個月前議員剛完成北京研修，特首便親臨立法會宴會廳與議員進行「有溫度、有深度」的交流。

加強議員倡議能力 提出議員議案須附上研究成果

除了回顧立法會與政府的關係外，她亦總結了今屆立法會上任近一年間的工作。她指，議員工作不只在議會辯論，還要深入社區，了解民意。所以，今屆立法會至今已進行21次調研考察，未來亦會繼續加強這方面的工作，加強倡議能力。她又公布，明年起立法會提出議員議案須附上研究成果，又承諾會繼續監督政府施政。

李慧琼公布，明年起議員提出議案時，須附上調研成果及倡議。（立法會直播截圖）

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另外，她說所有議員至今已在全港開設超過230個辦事處，服務市民，而議員守則要求議員每年提交工作報告，但議員們「加強對自己要求」，已製作半年工作報告並上載到網站。

最後，她總結指立法會已由過去「重對抗、低效率」，改變成現在「高效率、重團隊合作」的議會。她指正如特首所言，立法會是政府進行改革的伙伴，立法會與政府同屬「香港隊」，合作讓香港更自信、更堅強地服務國家發展大局。