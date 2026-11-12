北都專屬法例恢復二讀　議員倡准數據園緊急輸入跨境綠電

立法會今日（11日）恢復二讀辯論北都專屬法例。有議員指，中資企業有開發「綠電」的經驗，建議在河套、新田特定範圍建設直供數據園區的「綠電」通道，容許在緊急情況下，為數據園區引入跨境「綠電」，令北都算力中心建設具競爭力以及可持續性；有議員則認為，政府應善用產業彈性吸引更多企業落戶北都，並充分考慮製造業回本周期長的特點，提供具競爭力地價和租期安排。



北都專屬法例涉六大範疇 涵簡化城規程序等

政府早前提出《北部都會區發展條例草案》，建議訂立專屬法例，以主體法例加附屬法例方式， 授權行政長官會同行政會議按需要就六大範疇訂立附例，包括「簡化城規程序」、「加快支付收地補償」、「創新建築技術 」、「靈活實施噪音管制 」、「便利跨境流動 」，以及「成立園區公司 」等六大範疇訂立附例。

嚴剛倡准數據園緊急輸入跨境綠電

北都的沙嶺定位發展數據園區，商界（第三）議員嚴剛認為，如果算力基建缺乏穩定低成本的「綠電」及硬體支持，高端產業確實會因為對能源保障不足，而出現停滯的風險。他指，中資企業在內地的「綠電」開發儲能，以及半導體制造、基建技術等方面擁有一定經驗。

他建議，藉條例中便利跨境要素流動的附屬法例空間作為切入點，容許在緊急情況下可與中電合作，為北都指定區域引入跨境「綠電」試點安排，在河套、新田特定範圍建設直供數據園區的「綠電」通道，令北都算力中心建設具競爭力以及可持續性。

圖為經民聯議員黃永威發言。（方承恩攝）

製造業回本周期長 黃永威倡提供具競爭力地價和租期安排

經民聯工業界（第一）黃永威表示，北都不是香港發展的引擎，更是對接國家戰略更是發展新質生產力的載體。他指，北都有400公頃土地作產業用途，認為龐大的發展空間可為香港的工業轉型提供前所未有的機遇，強調要將土地優勢轉化為發展動能。

他建議，政府善用產業彈性吸引更多企業落戶北都，並充分考慮製造業回本周期長的特點，提供具競爭力地價和租期安排，使更多企業有信心落戶北都。與此同時，在洪水橋現代物流園區預留土地以優惠租金和具彈性租約供本地中小企進駐。

自由黨議員李鎮強。（黃浩謙攝）

李鎮強：北都專屬法例體現提速提效的改革方向

自由黨選委界議員李鎮強表示，香港過去最大問題非缺乏發展藍圖，而是由構思至落成的時間太長，以古洞北新發展區為例，當時由研究、諮詢，到實際工程開展歷時10多年，當土地真正推出市場時，社會情況已大大不同。他強調，香港要把握大灣區機遇必須提升速度，而草案正正體現提速提效的改革方向。

他重申，北都是香港開拓新增長的重要希望，期望政府可全力推進北都建設開創新的發展格局，為市民創造更多就業機會，更優質的生活環境，，呼籲大眾「一同摺起衫袖，提速、加快，將北都興建起來」。

發展局局長甯漢豪。（直播截圖）

發展局局長甯漢豪指，法例通過對特區主動對接國家十五五規劃，以及落實第一個五年規劃具重要意義。她強調，通過條例後適用全港包括北都城市治理、交通、勞工等範疇的法規會繼續由相關條例處理，而如果有措施適用全港而非單純北都，則應透過制定或修訂全港性法例。她以稅務優惠條例為例，指政府認為北都和北都以外企業，在政府現行構思下都有可能受惠，故當局會另外透過修訂稅務條例落實相關措施。

在跨境流動方面，她指，政府正積極與深圳市政府及相關部委探討試行創新便利措施，在符合國安及相關法律法規和風險可控的情況下，盡早試行內地數據和樣本流動到香港作科研用途。她續稱，河套兩岸園區正進行一系列工作，包括收集已進駐企業對數據及生物樣本跨境數量和種類要求，讓兩地政府盡快就實際應用場景在中央部委同意下推行試點項目。當局會採用「成熟一項，推一項」的方式，適時提交相關附屬法例。

她強調，現階段無須追求一個包羅萬有，處理無限想像的情境的新條例，日後隨北都建設進入不同階段，當局會適時按需要引入新的法例或修訂條例，應對北都實際發展需要。在條例通過後，政府會在1月向立法會提交附屬法例，以爭取便利措施在明年首季生效。