本屆首個議員議案被否決　建制討論租置、富戶儲蓄置業計劃有分歧

立法會今日（12日）否決由議員梁文廣提出無立法效力的「優化公營房屋政策，促進市民向上流動」議員議案，是本屆議會首個被否決的議員議案。會上，民建聯、工聯會、新民黨對重推租置計劃、設立「公屋富戶儲蓄計劃」有分歧。有議員憂慮重推租置帶來管理問題，影響公屋流轉傳；亦有人擔心富戶儲蓄計劃會變成「好心做壞事」。財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸表示，房屋局上月已就重推租置展開調研，向逾1.4萬個出租公屋、資助出售房屋及私樓住戶發問卷，預計最快明年公布研究結果。



圖為九龍西議員梁文廣發言。（方承恩攝）

九龍西議員梁文廣在原議案中提出「研究為公屋富戶設立專項儲蓄計劃」，以及「在檢視並解決租者置其屋計劃不足之處的基礎上，重推出售公屋計劃」，觸發兩大政團民建聯議員陳學鋒及工聯會議員林偉江提出修正案，分別建議「研究長遠將公屋資助模式轉為『先租後買』」，以及在達成公屋「三年上樓」目標的前提下，才重推租置計劃。

梁文廣倡為公屋富戶設儲蓄計劃助置業

會上，梁文廣表示，不少公屋居民，都表示希望重推出售公屋計劃，然而目前租置屋邨面對不少問題，認為政府須在解決好現有問題基礎上，再推行計劃，冀政府在今屆任期內完成有關租置的研究，並早日為重推出售公屋計劃訂立時間表。

重申建議非優待個人 旨在促進資源流轉

除重推租置外，他認為要促進公屋居民向上流動，鼓勵購買資助出售房屋非常關鍵，建議推出「公屋富戶儲蓄計劃」，將富戶每月繳交的額外租金，轉化為備用金，限於用作未來購買資助出售房屋，儲蓄期最長是5年。假如超過5年期仍未置業，這筆款項就會自動歸還給房委會。他重申，建議並非優待個人，而是為了令富戶騰出公屋單位，加快資源流轉，讓輪候冊上的基層家庭早日上樓。

民建聯不支持富戶儲蓄計劃 陳學鋒質疑少部分人受惠

陳學鋒表明民建聯支持重推租置，惟不同意須以達成公屋「三年上樓」目標的前提下推行，亦不支持「公屋富戶儲蓄計劃」。他稱，明白梁文廣提出富戶儲蓄計劃的初心，但認為不應集中在公屋富戶。他續指，儲蓄計劃只有少部分人受惠，而且計劃只為公屋富戶儲錢，做不到全面、公正，「點解富戶你幫佢儲錢，咁其他公屋居民唔係富戶嘅，你就唔幫佢儲錢呢？」

葉傲冬憂儲蓄計劃會「好心做壞事」

民建聯議員葉傲冬指，認同梁文廣協助市民向上流動的理念，但擔心富戶儲蓄計劃會變成「好心做壞事」。對於有意見認為重推租置會造成混合業權，難以管理，他認為屬偽命題，因為現時私營市場一樣有租、有買的混合業權，業權同樣分散，卻沒有管理問題。但他同意管理方面需要尋求共識解決。

工聯會議員林偉江發言。（方承恩攝）

強調非反對「先租後買」 惟應先令「人人能夠住好屋」

林偉江表示，雖然公屋輪候時間已下降，但離「三年上樓」的目標仍有一段距離，假如貿然重推出售公屋計劃，便有機會導致原本會釋放的公屋資源減少，影響輪候時間。對於陳學鋒提出「先租後買」的建議。他表示，工聯會並非反對有關的概念，但認為公屋屬基層市民兜底的公共資源，必須小心處理，而且「人人能夠住好屋」和「人人能夠有物業」是兩回事，目前香港更需要優先處理前者。

對重推租置有保留 憂帶來管理問題

新民黨陳家珮表示，公屋政策的初心並非將公屋變成住戶的永久物業，擔心將公屋改為出售模式，會鎖死公屋流轉 ；自由黨議員梁進則指，除非可完全解決租置計劃的痛點，否則該黨對重推租置有保留。他又指，假如出售公屋仍然是以「散賣」模式推行，只會帶來多方面的不良後果，包括使業權變得複雜、增加公屋租戶和「小業主」之間的摩擦等。

本屆首個被否決的議員議案 梁文廣：最重要的是繼續討論

最終，原議案及兩項修正案被否決，成為本屆首個被否決的議員議案。梁文廣接受《香港01》查詢時表示，會上不同議員就租置計劃、公屋富戶政策表達不同意見，認為最重要的是繼續討論。

上屆立法會，亦曾有議員議案被否決。去年4月，自由黨立法會議員邵家輝提出「優化輸入人力措施」議員議案，認為日後輸入外勞工資不須符每月工資中位數，當時的民建聯議員顏汶羽提出修正要求刪除，稱民建聯不能接受放寬中位數，強調本地勞工優先。