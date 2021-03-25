BNO｜《路透》指港府函多國領事　促拒絕以BNO申請工作假期簽證

英國政府於一月底推出「BNO 5+1」計劃，容許BNO持有人申請簽證赴英居留，中央政府及特區政府隨即反制，不再承認BNO作為旅遊證件。《路透社》今天（25日）引述多名外交官稱，港府去信多個外國駐港領事館，要求停止接受BNO護照作為申請工作假期簽證的證件，報道引述消息指，多個國家已表明不會跟從。

美國駐港領事館接受《香港01》查詢時表示，北京及政府不再承認BNO的決定，無礙美方承認BNO的政策方針，強調BNO仍可用作簽發證件和入境美國。

《香港01》正就事件向特首辦查詢。