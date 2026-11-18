行政長官李家超今（11月18日）早出席2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會開幕式後，與越南國家主席蘇林舉行雙邊會談，就雙方共同關注的議題交換意見。李家超向蘇林介紹香港最新發展情況，期望兩地繼續加強高增值領域的務實合作，實現互利共贏。



11月18日，行政長官李家超出席APEC工商領導人峰會開幕式後，與越南國家主席蘇林舉行雙邊會談。（政府新聞處）

越南是香港在東盟最大貿易夥伴

李家超在社交平台發文指，香港和越南的雙邊貿易關係愈加密切，越南不單是香港的第三大商品貿易夥伴，也是香港在東盟最大的貿易夥伴。他透露，在會面期間向蘇林介紹了香港最新發展情況，包括香港作為國際創科中心的優勢、打造國際高端人才集聚高地的相關政策、粵港澳大灣區的發展機遇以及香港作為通往中國和亞洲的門戶角色和功能。

11月18日，行政長官李家超出席APEC工商領導人峰會開幕式後，與越南國家主席蘇林會面。（政府新聞處）

李家超期望港越加強高增值領域合作

李家超特別提到香港在《香港第一個五年規劃》下的發展機遇和商機，包括北部都會區及北都大學城的規劃布局。他表示，期望香港和越南繼續加強高增值領域的務實合作，實現互利共贏。

國家主席習近平在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會開幕式上發表主旨講話。

行政長官李家超在深圳出席亞太經合組織工商領導人峰會。（政府新聞處)

APEC工商領導人峰會今早在深圳開幕，國家主席習近平發表主旨演講，表示今次是中國第三次擔任亞太經合組織東道主，中方願同各方一道，堅定信心、勇毅前行，攜手建設亞太共同體，促進亞太共同繁榮。他提出四點建議：一要維護和平穩定大局，二要搭建開放合作橋樑，三要激發創新增長動力，四要拓展互利共贏路徑。

李家超回應習近平講話時指出，香港會在國家堅強後盾下，繼續發揮自身優勢及灣區優勢，堅持在開放中與各方深度融合、共同發展，助力國家成為引領亞太合作的中堅力量。