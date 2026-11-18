立法會今日(18日) 恢復二讀《2026年成文法（雜項規定）條例草案》，律師會前會長、選委界立法會議員蘇紹聰在會上關注如何讓「Senior Counsel」的中文對應詞更體現公平，例如能否讓本港的法律執業者都有機會成為「Senior Counsel」。香港大律師公會回應《香港01》查詢時表示，香港的法律界正面臨許多嚴肅的挑戰，包括司法人手短缺、推港香港司法制度的優勢等，公會的工作重點會放在所有真正涉及重大公眾利益的事宜，而非參與與公衆利益無關及公眾不關注的學術討論。



選委界議員蘇紹聰（立法會直播）

今次是自9月，即兩個月前，香港律師會向立法會法案委員會，提交書面意見，建議將獲委任為資深大律師的資格擴展至符合資格的律師後，第二次在審議《2026年成文法（雜項規定）條例草案》時，有意見提出「Senior Counsel」(資深大律師)的委任，要包含律師。

資深大律師委任禮。(夏家朗攝)

對於蘇紹聰的發言，公會表示，香港的法律界正面臨許多嚴肅的挑戰，以公會理解，法律界及廣大市民關心的包括司法人手持續短缺、42年樓齡的高等法院大樓的重建、進一步鞏固及推廣香港成為國際爭端解決樞紐。公會的工作重點會放在所有真正涉及重大公眾利益的事宜，包括維護法治、服務市民，及推廣香港的法律制度優勢，而非參與與公衆利益無關亦不關注的學術討論。公會又指回應與9月時公會回應傳媒查詢時相同。

資深大律師委任禮。(夏家朗攝)

翻查資料，公會在9月回應傳媒查詢時指出，目前律師與大律師之間的運作安排符合訴訟人的利益，亦與選擇委聘大律師的律師意願相符。一個強大和獨立，而且牢固地紮根於宏觀法律體制的本地大律師行業，能保障所有訴訟人，不論外在壓力的遠近，皆可獲得司法公正。這項保障的力量，不僅源於大律師行業的傳統，以及「不可拒聘原則」，亦源於大律師自僱、獨立的執業模式。雖然理論上有百餘名訟辯律師，但其中大部分人顯然在過去兩整年內，並未行使過其較高級法院出庭發言權。關於訟辯律師(Solicitor Advocate)是否有資格獲委任為資深大律師的討論，仍然言之過早，且很大程度上屬學術性質。