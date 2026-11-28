2026年度勳銜頒授典禮今日（28日）起一連兩日在香港禮賓府宴會廳舉行，共466人獲勳銜及獎狀，當中40人獲銅紫荊星章，包括近期捲入失言風波的 Now 新聞台總監陳鐵彪，原本今日獲頒銅紫荊星章，但未見上台授勳，主持人亦未讀出他的名字。另外，全國政協委員黃少康亦未見身影。《香港01》正向政府查詢二人缺席的原因。



2026年度勳銜頒授典禮今日（28日）起一連兩日在香港禮賓府宴會廳舉行，共466人獲勳銜及獎狀，當中40人獲銅紫荊星章。(政府新聞網截圖)

授勳讚詞指陳鐵彪對新聞業界發展不遺餘力

有40人獲銅紫荊星章，當中包括立法會議員陳祖恒、中電非執行董事阮蘇少湄、香港足總主席霍啟山、第十三、十四屆港區全國人大代表鄺美雲、全運會統籌辦公室主任楊德強、東華三院乙巳主席何猷啟、新聞行政人員協會副主席陳鐵彪、律師會會長湯文龍等。

政府早前公布2026年授勳名單，陳鐵彪獲頒銅紫荊星章。授勳讚詞提到，陳鐵彪服務傳媒界多年，於不同傳媒機構擔任重要職位，他作為新聞行政人員協會副主席，一直透過不同行業活動積極推動行業發展，包括協辦研討會，為新聞工作者提供培訓及學習機會等，對新聞業界發展不遺餘力。

翻查資料，行政長官李家超上場後，累計授勳予11名前任或現任傳媒人，當中9人是傳媒機構現任舵手。(詳見另稿)

行政長官李家超（左）與NowTv新聞及財經資訊主管陳鐵彪（右）合照。（新聞行政人員協會）

近日捲入失言風波 形容宏福苑屬國安事件

不過，陳鐵彪近日捲入失言風波，引起網民關注。據有網媒昨日（27日）報道， NOW 新聞台抽起上星期一集訪問宏福苑災民的《經緯線》新聞專題節目，陳鐵彪在內部會議中解釋，形容「宏福苑係一個國安事件」，不希望他們的新聞會「鼓吹啲人出嚟遊行示威」，「唔會鼓吹一啲犯法嘅嘢」，又批評整集節目「極度放負」，自言沒有好好「監控」節目內容。

陳鐵彪昨午透過下屬向員工發訊息，指自己在內部交流中「一時失言」，「希望就用詞不當向大家同事同埋災民及其家人表示歉意。」

全國政協委員黃少康。(圖片來源：粵港澳大灣區企業家聯盟)

另一位缺席領銅紫荊星章的黃少康為全國政協委員、百利宏控股董事長。政府讚揚其竭誠服務社會，熱心慈善，推動福利和青年發展，貢獻良多 ，憑藉其廣闊人脈， 籌辦了多個大灣區主要科技城市交流團，並在多年來為深水埗區以至全港致力推廣民生社區服務。

陳健波、劉遵義、林廣兆獲大紫荊

今年度共466人獲勳銜及獎狀，較去年多39人，行政長官李家超將頒授勳銜予受勳人士。有3人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，包括曾任多屆立法會議員的行政會議成員陳健波、中文大學前校長劉遵義 ，以及中銀國際高級顧問、福建社團聯會榮譽主席林廣兆。

另外，今年金紫荊星章8人獲頒，較去年的20人大幅「縮水」，當中包括立法會議員陳克勤、中大校長盧煜明、曾任財庫局常秘（財經事務 ）的甄美薇 、海南社團總會會長李文俊、醫管局主席范鴻齡、懲教署前署長單日堅、前中西區區議會主席葉永成以及香港中華聯誼會創會會長鄭翔玲。

大埔宏福苑五級火警中殉職的消防隊目何偉豪，獲追授金英勇勳章，由何的兄長和未婚妻代領。