近年香港積極招商引資，財經事務及庫務局長許正宇今日（28日）表示，歐盟和歐洲企業正尋找合適的對接平台，協助開拓亞洲及內地市場，香港作為國家最國際化的城市，正好擔當橋樑角色。他提到，早前出席歐洲金融周與綠色金融論壇等活動時，歐洲各界對亞洲及香港金融發展有濃厚興趣，更認為香港近年是「由治及興大翻身 」。



財經事務及庫務局局長許正宇。

香港可充當橋樑 助力歐洲企業發展亞洲市場

許正宇今日接受電台訪問時表示，在現時全球局勢下，各國政府及企業追求穩定性及長期發展，當中歐盟和歐洲企業正尋找合適的對接平台，助力開拓亞洲及內地市場，而香港作為國家最國際化的城市，正可充當橋樑角色，助力歐洲企業發展亞洲市場。

他又稱，企業在全球變局下，冀多元化配置減少依賴單一貨幣。目前人民幣利息較美元低，可助企業降低融資成本，同時部分發行「點心債」的機構本身有人民幣收入，有助匯率配對，相信現時是推動人民幣國際化，及鞏固香港作為離岸人民幣樞紐的好時機。

許正宇：香港樂於做一個「悶」城市 埋頭苦幹默默規劃

許正宇早前到訪德國、比利時及盧森堡，出席歐洲金融周與綠色金融論壇等活動。他指，歐洲各界對亞洲及香港金融發展有濃厚興趣，更認為香港近年是「由治及興大翻身 」。他續表示，香港一直專注長遠與穩定發展，五年規劃更帶來前瞻性，形容香港樂於做一個「悶」的城市，毋須日日搶頭條或見記者，會埋頭苦幹、默默規劃，相信只要打好基礎、善用國家優勢，自然能繼續發揮角色。

許正宇稱，香港已承諾大型上市公司及金融機構，2028年起符合全球可持續披露準則，領先亞洲其他金融中心；香港正推動加快縮短至T+1結算周期，他又指，現階段正協助各持分者適應，要顧及全球投資者的外匯與銀行安排及核對時間，強調不能一蹴而就。