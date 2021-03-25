撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-03-25 21:38

本港新冠肺炎疫情趨向穩定，下周三（31日）到期的社交距離措施有望放寬。據悉，政府正考慮放寬宗教聚會人數限制，參與人數為場地可容納人數的三成或以下，即一個教堂若可容納300人，聚會人數上限為90人，而活動期間不可飲食，領聖體等宗教儀式則獲豁免，料行政會議下周二（30日）開會拍板。

去年曾放寬人數至場所一半 料今次較保守

港府於本月17日宣布延續一系列社交距離措施多14日，至本月31日，措施包括食肆堂食至晚上10點，最多4人一枱，以及食肆須安裝「安心出行」二維碼或登記堂食顧客資料等。目前宗教活動不獲豁免限聚令，群組聚集最多只可4人。



近日確診人數於低位徘徊，今日新增9宗確診，包括4宗有流行病學關連本地個案，是逾4個月以來首次沒有源頭不明的新個案。據悉，政府正考慮是否放寬宗教聚會社交距離措施，需視乎確診數字、疫苗接種率等因素，方向包括放寬宗教團體活動人數，上限為場所可容納的三成或以下，活動期間不准飲食等，領聖體等儀式則除外。



去年港府曾兩度放寬宗教團體限聚，限制參與人數為場所可容納人數的一半，但之後全港疫情再次爆發，消息人士指，今次若放寬亦傾向穩陣為主，先開放最多三成人數。

聖公會教省秘書長管浩鳴。（資料圖片）

管浩鳴：願配合防疫安排 恢復實體崇拜

聖公會教省秘書長管浩鳴接受《香港01》查詢時表示，第四波疫情以來已停止崇拜，但宗教活動一直不算高風險，早前曾與當局反映，希望在復活節前放寬限聚措施，令教會恢復崇拜等實體活動。



管浩鳴指，若崇拜活動重開，會沿用之前實行的防疫安排，例如參加者需申報教堂座位，以便有個案出現時易於追蹤，亦會要求參與崇拜人士使用「安心出行」程式，或填寫資料。



至於領聖體等宗教儀式，管浩鳴指事前事後均需使用酒精搓手液消毒、換口罩，參加者亦要保持一定距離等，又指聖公會教堂空間、通風較好，相信毋須像食肆要換氣。

▼3月17日起社交距離措施再延長兩周▼