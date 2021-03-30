選舉改革︱參選立會須五大界別各2至4票提名　泛民入閘須北京首肯

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-30 15:02

全國人大常委會今日（30日）通過修訂《基本法》附件一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法。根據最新公布，立法會採取「432」方案，選委會佔40席、功能界別佔30席、地區直選佔20席，參選人需在五大界別各取得不少於2名、不多於4名委員提名。 在新制度下，由「人大、政協和全國性團體香港成員的代表界」組成的第五界別，人選和提名方面很大程度由北京掌控，換言之，民主派日後若參加立法會選舉，須向「國家隊」爭取提名，變相要先得到北京「首肯」才有望入閘。

選委會界別選舉行「全票制」

根據經修訂的《基本法》附件二，選委會界別在立法會佔40席，參選人須獲得不少於10名、不多於20名選舉委員會委員的提名，且每個界別參與提名的委員不少於2名、不多於4名。任何合資格選民均可被提名為候選人，每名選委只可提出一名候選人。

選委投票毋須記名，每一選票所選的人數等於應選議員名額的有效，得票多的40名候選人當選。

9個功能界別個人票產生

至於參選立法會功能界別選舉，9個界別保留個人票，包括泛民佔優的會計界、法律界、教育界、社會福利界等，由個人選民選出，候選人須獲得所在界別不少於10個、不多於20個選民，以及選舉委員會每個界別不少於2名、不多於4名委員的提名。每名選委在功能團體選舉中只可提出一名候選人。

人大常委會通過修改《基本法》附件一、二。（新華社/資料圖片）

直選改為10分區

地區直選方面，由目前35席大減至20席，改為分區直接選舉設立10個選區，每個選區選舉產生兩名議員。候選人須獲得所在選區不少於100個、不多於200個選民和選舉委員會每個界別不少於2名、不多於4名委員的提名。每名選委在分區直接選舉中只可提出一名候選人。

選民根據提名的名單以無記名投票選擇一名候選人，得票多的兩名候選人當選。至於選區劃分、投票辦法，由港府進行本地立法規定。

立法會方面，議席將由現時70人增至90人，選委會佔40席、功能界別佔30席、地方直選佔20席，意味立法會組成將如回歸初期般設有選委會議席。