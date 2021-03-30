消息：國安委入資格審查委員會　決定不受JR　7功能組別保個人票

撰文： 羅家晴 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-03-30 12:29

全國人大常委會今早（30日）全票通過「完善香港選舉制度」決議，正式拍板修改《基本法》附件一及附件二。全國人大常委會譚耀宗表示，今次修訂在選舉委員會有兩處變化，其一是恢復功能團體以團體選民為主來選出代表。 消息指，7個功能界別將保留個人票，包括工程界、建築、測量、都市規劃及園境界、會計界、法律界、教育界、醫療衛生界及社會福利界，但不包括資訊及科技界，意味此泛民票倉可能轉為團體票，變為建制囊中物。

國安委向資審委提意見 不受司法覆核

據了解，今次修訂將部分功能界別的個人票改為團體票，對功能界別選民基礎作出調整，強化團體票比例，回歸功能界別制度的原本設計。

不過，部分功能界別會保留部分個人票，其中執業者具有法定的專業資格，可保留個人票，包括過往由民主派佔優的會計界、法律界、教育界等。

另外，新選舉制度將設立「候選人資格審查委員會」，負責審查選委會、特首及立法會參選人資格，消息指，資格審查主體由選舉主任提升至資格審查委員會，並引入國安委就參選人是否符合「擁護」和「效忠」要求，作出審查意見書，委員會將根據國安委的意見書作出的候選人資格確認的決定，有關決定不能提訴訟，不受司法覆核。

去年7月6日，香港國安委首次會議，由行政長官林鄭月娥（前排中）擔任主席的香港特別行政區維護國家安全委員會舉行首次會議，國家安全事務顧問駱惠寧（前排左二）列席會議。各人在會議前合照。（政府新聞處）

「五部曲」失效作廢

今次人大常委會根據人大「311」決定，授權修改《基本港》附件一、二，今後將直接行使《基本法》附件一、二的修改權，原有的「五部曲」的相關解釋已經失效，意味香港日後政制發展全由中央主導。