直播｜林鄭：選委會總召集人在政府管治絕無角色　只處理選舉問題

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-03-30 17:00

全國人大常委會今日（30日）通過修訂《基本法》附件一及二，香港選舉制度大變，包括立法會採用「432」比例，選委會議員佔40席，並設立候選人資格審查委員會，審查各級選舉參選人，由國家安全委員會審查作DQ決定。 特首林鄭月娥下午4時舉行記者會，她表示特區政府堅定支持新修訂的基本法附件一及二，是繼去年港區國安法，中央再次出手，令香港回到「一國兩制」正確軌道。 她指未來有三方面工作，包括公眾解說、本地立法及安排選舉，本地立法方面，需定義界別分組法定機構、諮詢組織及相關團體負責人，亦須設立資格審查委員會，並一併修例設立「關愛隊」、電子投票等。 林鄭指，政府目標是4月中提交條例草案，以綜合方式處理，期望5月底完成審議三讀通過，至6月進行選民登記。她指，計劃9月先舉行選委會選舉，12月改選立法會，現屆立法會繼續運作至10月中下旬。

林鄭：過去太政治化 料改制後更多有能之士參與管治

【16:59】新華社記者問到，資審會的決定如何保障公平公正；如何保障參與體制的愛國者都是有能力。

林鄭表示，資審審查由有志參選的人，審查委員會替代原有選舉主任的職能，今次人大「完善」選舉制度，是把原有的功能提升一個層次。資審會由幾名主要官員擔任，好處其一是他們都是香港管治團隊的人，有管治經驗、本身已獲中央任命和信任。這個規格對於公平公正有保障。

她指，引進了國安審查後，當國安處覺得一個人可能危害國安，會把個案交給國安委。始終單靠國安委也很難全部參選人都審視一遍，因此按國安法，初步工作會交由警務處國安處。因此，她認為新制比舊制更更穩固。

至於治港者的能力問題，林鄭指這問題問得好，「完善」制度一大目的就是提升特區治理效能。她指過去一段長時間，很多有才幹的人都不願做官員、參選，因為香港太政治化、太亂。她相信新制下，會有更多有能之士，參與香港的治理，這只能表示「期盼」。

冀市民明白中央「用心良苦」

【16:45】林鄭月娥指，任何民主制度要考慮很多因素，沒有一套民主制度是放諸四海皆準，一定要先考慮憲制秩序，強調香港特區是「一國兩制」，是中國不可分離的一部分，要求政治體制內的人愛國者，就是香港這一套民主制度先可滿足的條件。

林鄭指，香港的實際情況就是出現了幾年亂象，選舉制度的漏洞令人有機可乘，她舉出宣傳修改附件一、二的小冊子中的亂象事件簿，就可看到議會過去幾年面對哪些亂象，她希望市民明白中央是用心良苦，又指有人形容國安法加上修改選舉制度，是—套「組合拳」。

稱不應將民主派等同「不愛國」

【16:43】對於選舉制度改革後，由警方國安公署審查參選人資格，被問到警方負責執法，由他們篩選參選人是否權力過大？林鄭稱，《國安法》列明警務處處理進行反干預調查和開展國家安全審查，而且國安處有人手、資源，只是依法辦事，用好警務處的資源。

被問到由主要官員擔任資格審查委員會成員，是否行政干預立法。林鄭稱，外界有人擔心成為委員後會被起底、制裁等，故由主要官員擔任適合，強調中央都希望由信任的人士擔任。她認為不是行政干預，而是適當安排。

至於立法會參選人需要有五個界別提名，特別第五界別由人大、政協等組成，民主派是否無法參選？林鄭指，修改後任何人參選都需要在五個界別取得提名，她認為目的是令參選人獲方方面面支持，有廣泛代表性。她稱大家不應將民主派等同「不愛國」，認為這樣對他們不公道，林鄭指過去、今日、未來都會有民主派人士愛國，不會因為他們民主而不愛國。她表示，只要是愛國者，任何人都能向人大、政協和全國性組織代表拿提名，不會因為某個政治立場而不成功。林鄭又指，大家可向人大、政協查問，是否會封殺式民主派人士，不讓他們拿提名。

資審會由特區主要官員擔任 決定不可推翻

【16:36】《香港01》記者問到，資格審查委員會如何組成、是否有任期限制，若其決定不可推翻，如何確保參選權。

林鄭回應指，新制要確保參選、進入政治體制的人都是愛國者，這在本地法律是有所根據，本身香港已有選舉主任的制度，固然不是新事物，現在只是由資審會替代選舉主任的工作。

她指，初步而言資審會的成員不會很多，由幾位特區主要官員擔任，好處是屬於管治團隊，亦是經過中央任命，值得信任。林鄭指，警隊國安處會審查候選人很多東西，確認其是否擁護基本法、效忠特區，每一個參選人都要審；當警方國安處對一些候選人有所疑問，就會交由國安委審視，這是根據《國安法》第17條的職能，即警務處國安處的第4項職責，包括進行國家安全審查。

國安委作決定後，會提交意見書，是否認定特定參選人是否乎合資格，再交給資審會。資審會就可以決定，是否按意見書的內容決定參選資格。她強調，資審會決定不能訴訟的安排，合乎《國安法》中國安委決定不能透露、不能司法覆核的規定。

林鄭月娥與政制局長曾國衞見記者，介紹本地立法工作。（梁鵬威攝）

【16:20】林鄭月娥表示，人大常委會繼去年《國安法》後，再次在國家層面出手，是特區制度和政治制度上的一大舉措，令「一國兩制」可回到軌道、正本清源，指政府已製作小冊子，將會安排很多解說工作，包括司局長舉辦座談會，介紹修改附件一、二的內容，她感謝中央在修例過程中，吸納了她及政府的意見。

林鄭指，特區政府將全面配合修例工作，政府有三項重要工作；一是公眾解說，林鄭指解說工作是至為重要，這樣才能令香港長治久安、聚焦經濟及民生，又指《國安法》令香港社會基本上已回復穩定，令真正的安全是要做到政治和政權安全，又指政府提交修訂草案後，更須進行解說工作。

第二項、第三項工作分別是本地立法及安排三場選舉。林鄭指，人大修訂《基本法》附件一、二的內容很具體和細緻，當中有很多內容須本地法律化，當中須界定選委會中法定機構、團體、諮詢架構、合資格團體的選民資格問題等。