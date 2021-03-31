選舉大改革｜林鄭登頭版廣告推銷　政制局設專題網站、小冊子宣傳

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-31 15:20

全國人大常委會昨日（30日）全票通過修訂《基本法》附件一及二，特首林鄭月娥今（31日）在多份報章刊登頭版廣告，表示港府會全力以赴依照新修訂的附件一、二推動本地相關選舉法律工作，強調會做好公眾解說，讓更多市民認同完善選舉制度的必要性和迫切性。 她又指，待立法會通過有關選舉條例後，特區將按序、有效地依法組織和規管相關選舉活動，貫徹落實新選舉制度。

特首林鄭月娥在多份報章刊登頭版廣告，她表示港府會全力以赴依照新修訂的附件一、二推動本地相關選舉法律工作，強調會做好公眾解說。（資料圖片/梁鵬威攝）

林鄭在《星島日報》、《經濟日報》、《明報》、《信報》等多份報章刊登頭版廣告，她指與特區政府管治團隊堅定支持人大常委會通過新修訂的《基本法》附件一和附件二，完善香港特區選舉制度，建立一套符合「一國兩制」制度體系、符合香港實際情況、落實「愛國者治港」的政治體制。

林鄭又稱，將帶領管治團體繼續履職盡責，堅持依法治港，維護國家主權、安全、發展利益和確保香港大局穩定。她深信完善選舉制度，落實「愛國者治港」原則，可有效解決近年社會泛政治化和內耗不斷的困局，有助切實提高特區的治理效能，強調特區會用好自身的獨特優勢，在中央大力支持下，拓展經濟，改善民生，確保一國兩制行穩致遠，香港長期繁榮穩定。

政制局設專題網站 詳列修改選舉制度細節

廣告亦附有政制及內地事務局專題網站的QR code，網頁不時更新，列明修改選舉制度的細節，包括說明行政長官、選舉委員會、立法會的產生辦法以及資格審查委員會的運作等，同時亦載有全國人代表大會及常委的決定。另外亦有設小冊子，說明《基本法》附件一和二的修訂內容，多層面展開推銷攻勢。