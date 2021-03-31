政圈風聲︱傳鄭泳舜任政制局副局長　建制消息：此時入政府不合理

撰文：文維廣
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政制及內地事務局前副局長陳帥夫上月因個人健康理由請辭，有關空缺一直未填補。近日政圈傳出，民建聯立法會議員鄭泳舜有機會接任副局長一職。
鄭泳舜今（31日）回覆《香港01》查詢時僅表示，現階段不談這些事情，又說目前正專心個人工作。至於日後會否加入政府？鄭只稱有任何消息會再通知。
建制消息指，鄭泳舜在今年底立法會換屆選舉中連任的機會高，反之倘此時入政府，今屆任期只餘一年多，並不合理。
鄭泳舜回應入政府傳聞：現階段不談這些事
鄭泳舜2018年循立法會九龍西補選晉身立法會，是黨內的年青一輩，在立法會內主力跟進房屋及劏房議題。他在2007年起擔任深水埗南昌北區議員，但在2019年區議會選舉中連任失敗。他近期曾罕有地在社交媒體Facebook上載英語短片，解釋人大修改選舉制度決定。
問責班子現共6名民建聯成員
現時政府問責班子中共有6名民建聯成員，包括民政事務局局長徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局副局長陳百里、政務司司長政治助理蕭嘉怡、財經事務及庫務局局長政治助理葉俊廉及新任民政事務局局長政治助理張進樂。
民建聯早前曾提出「變革香港」倡議，黨主席李慧琼當稱該黨會逐步由參政、議政改為多渠道參與管治。