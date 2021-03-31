國安法入選2020年施政十件大事之首　林鄭：令一國兩制行穩至遠

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-31 22:26

「2020特區政府施政十件大事評選」(31日) 公布結果，頭三位分別為實施《港區國安法》、採購疫苗為全港市民接種以及改革通識科，不容教師宣揚港獨和違法意識。行政長官林鄭月娥在致辭時表示，國安法實施成為十件大事之首是實至名歸，強調只有國家安全得到保障，一國兩制才能行穩至遠，香港可安定繁榮，市民可安居樂業。

林鄭又指，前年反修例風波導致社會動亂，自去年6月30日實施《港區國安法》後，困擾市民多時的街頭暴力幾近絕跡，社會回復平靜，市民的權利和自由再次得到保障。她強調國安法是香港的定海神針，令香港由亂向治的轉捩點。

林鄭稱，特區政府落實全國人大有關完善選舉制度的決定，肯定是今年施政的頭等大事。她稱近年有極端份子通過選舉制度漏洞及缺陷，進入特區政治體制，嚴重影響本港的憲制秩序，挑戰國家主權。因此中央依照國家憲法履行對特區的全面管治權，並落實「愛國者治港」的政治體制，保障香港700多萬名市民福祉的重大舉措。林鄭強調，人大常委會昨日通過修改《基本法》附件一及二，特區政府將全面配合，通過本地立法落實修訂，在未來12個月辦好3場選舉。

林鄭：大家對《基本法》和憲法認知不深 部分人對一國意識有待提升

對於要求公務員宣誓擁護《基本法》和效忠特區，以及DQ四名立法會議員兩件大事，林鄭認為都與一國兩制和國家安全息息相關。她稱香港回歸多年，但大家對《基本法》和憲法認知不深，部分人對「一國」意識仍有待提升，加上有別有用心人士誤導大眾，故特區政府早已表明，會對特區憲制和政治秩序正本清源，撥亂反正。

另外排第二的大事為採購疫苗為全港市民接種，林鄭稱疫苗接種是香港回復正常的最大希望，她稱現時全球疫苗供應緊張，香港在中央的支持以及特區努力下，讓市民可接種符合安全、有質素的疫苗，至今已有45萬成功接種。林鄭又指，為鼓勵更多人接種，港府正研究若有一定數目的市民接種疫苗，是否可對社交距離作進一步調整，以及向其他國家了解，是否能為已接種疫苗的旅客提供出行上的方便。

排名第四至第十位分別是動用300億「保就業」、要求公務員宣誓擁護《基本法》、鼓勵香港青年到大灣區就業、推民生政策協助基層、DQ4名立法會議員、延期舉行立法會和在疫情期間協助滯留內地和國外的港人回港。