政改五部曲取消　譚耀宗稱只要中央對香港有信心　可繼續發展民主

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-31 23:46

全國人大常委會昨日（30日）通過修訂《基本法》附件一及二有關特首及立法會產生辦法，立法會增至90席，其中選委會界別佔40席，參選人須在選委會5個界別中各取至少2票提名，及通過資審會審查才可「入閘」。另外，「政改五部曲」不再適用，日後修改政制由全國人大常委會決定。 全國人大常委譚耀宗認為，參選立法會要取得5個界別的做法合理，「又唔係要攞20個提名」。他又指，早前香港在民主道路上走歪了，因此要調整軌道，只要中央對香港有信心，便可繼續發展民主。

譚耀宗說，今次人大常委會的修訂取替了「政改五部曲」，但《基本法》列明達至特首及立法會普選的最終目標沒有改變，形容是之前的路走歪了，調整軌道後，便可繼續發展民主，只要香港令中央有信心，在民主方面可逐步邁進。

被問到參選立法會須取得5個界別提名的要求會否太高，譚耀宗稱，選委會成員有廣泛代表性，猶如社會縮影，認為這要求合理，只需要在各界別取得2票，合共10票，「又唔係要求攞20個（提名）」。

譚耀宗：人大政協熟悉中港 具有代表性

對於有人質疑人大政協未必能代表香港人利益，譚耀宗指，人大代表是香港永久性居民，經選舉產生，熟悉香港和內地，有其代表性和功能。他又指，人大政協一向在選委會佔有議席，現時只不過是增加了人數和全國性組織代表。

政界曾就立法會組成比例提出不少意見，包括「333」、「522」方案等，港區人大代表、行政會議成員葉國謙認為，沒有一個方案是最好，最重要確保「愛國者治港」，不要再走歪路，例如出現有議員請求外國制裁香港的情況。

對於民主黨早前成立「內地及政制事務專責委員會」，譚耀宗說：「（民主黨）佢地早應該係咁」，希望民主黨是出於真心真意，而非「隨口噏下」。他亦提到，過往立法會安排議員至內地考察，但民主派議員並不是希望了解國情，只是希望做騷。