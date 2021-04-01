直播｜顧敏康倡社會賢達任資格審查委員　查參選人資產、行為能力

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-01 17:35

香港海外學人聯合會今天（1日）舉辦《完善選舉制度循序漸進的意義》網上座談會，城大法律學院前院長王貴國、城大法學院前教授顧敏康、基本法督導委員會委員李浩然等人將會發言，《香港01》將會全程直播座談會。 全國港澳研究會理事顧敏康認為，候選人資格審查委員會相當重要，認為須委員會須建構得更好、更公信力、更說服力，是值得進一步討論的問題，例如選一些較有代表性的社會賢達出任委員，認為非一定要由政府主要官員出任，形容這是一個開放的問題，惟政府一下子就說委員會以主要官員作組成。 顧敏康續指，候選人資格審查委員會是要守住選舉的第一道門，應審查候選人的年齡、國籍、資產、精神、行為能力等資料，因此若審查委員會由主要官員加上社會賢達組成，可增委員會的公信力和說服力。

政協黃平：修例風波導致非改不得



全國港澳研究會副會長、全國政協委員黃平指出，全國人大通過修改選舉制度的決定，及人大常委通過修改《基本法》附件一、二，掌聲及贊成票數之多，是非常罕見的，「正常的各類工作報告，都沒有這麼高的票數。」

黃平又指出，香港的選舉制度在過去二十多年也有漏洞，這些漏洞不是今天才看見，但由於修例風波觸發「亂港反中」，令選舉制度提升至非改不得的地步。



城大法律學院前院長王貴國從《國際法》角度分析，指有人批評選舉改制違反《中英聯合聲明》，但從《國際法》角度，中英聯合聲明是一份國際文件，對兩國也有約束力，《基本法》就是為執行聲明內容而訂立，達致維持香港的繁榮和穩定的目標。他指法律修改是必然的，因法律必須與時並進，若法律不改就變得不合時宜，是次修改是為了維持香港繁榮和穩定，這正是實現聯合聲明的目標，因此合符《國際法》。

澳門大學社科院長胡偉星指，香港過去多年缺乏管治能力，與選舉制度出現漏洞有很大關係，令反中亂港分子利用漏洞進入了體制，包括立法會、諮詢機構等，他認為選委會和立法會的職能修改後，對今後香港良政善治有很大幫助。

全國港澳研究會理事顧敏康認為，候選人資格審查委員會相當重要，認為須委員會須建構得更好、更公信力、更說服力。