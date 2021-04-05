選舉改制︱民主黨區議員將參與宣誓　參選立法會否交會員大會定奪

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-05 21:46

全國人大通過後修改本港選舉制度，民主黨今日（5日）召開討論會，讓黨內中委與區議員一同討論區議員宣誓問題，以及思考應否繼續參選立法會。民主黨主席羅健熙會後見記者，指黨內大部分區議員均認為應參與宣誓，料中委將正式通過建議，惟不會強制黨員跟從。 至於參選立法會，羅健熙稱打算在黨內深化討論後，召開會員大會以投票方式定奪，目前未有時間表，最後限期會是選舉委員會選舉後。

民主黨主席羅健熙會後見記者，表示大部分區議員都認為應該宣誓，料民主黨中委之後會正式通過建議，惟宣誓建議亦非強制跟從。（余俊亮攝）

參選區議員曾作聲明 今日對同一條文宣誓不覺有問題

羅健熙在討論會後見記者，指今日有約40至50位黨員參與，當中包括40多名區議員，即民主黨超過一半區議員在場；會上對區議員宣誓問題分歧較少，大致同意宣誓，主因覺得區議員在參選時已曾作聲明，對同一條文作出宣誓無太大問題，又認為各區議員一直處事符合《基本法》及香港人的利益，毋懼被指違誓。

羅健熙在記者會上提到，沒有黨友提出應交由民調決定是否參選立法會。（余俊亮攝）

憂民主派缺席議會 更易被邊緣化

至於是否參選立法會，羅健熙表示，由於此舉對香港的未來及反對派都影響很大，建議未來要多開會及溝通討論，強調會上各人不認為需要急於作出決定，認為應花時間討論清楚。

他又指，會上有人擔心民主黨或民主派在議會缺席後，會有人裝作民主派，令真正的民主派更為邊緣化。

議題具爭議性不由民調定論

羅健熙在記者會上提到，沒有黨友提出應交由民調決定是否參選立法會。他解釋，因為相關議題有一定有爭議，預料差異太細，而上次交由民調作決，最終仍需以政治決定留任議會。羅指，政黨代表甚麼，想帶香港人走甚麼的方向，是其責任，如果政黨不能負起責任，對黨友的意義亦不大。他重申，是否參選立法會的影響太闊、太深，故一定會交由黨友作決定。他亦透露，會上未有討論是否參選選委會，相信屆時會交由各個自別自行決定。

被問到不參選會否影響資源時，羅指這方面並非民主黨目前最嚴峻的問題，因為他們過去大半年沒有立法會議員都能夠運作，只是要思考未來運作亦是討論的一部分。他認為，該黨如果沒有市民支持，單靠立法會議員亦無法運作，更重要是面對市民，令他們見到民主黨堂堂正正，有尊嚴的決定。