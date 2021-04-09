房委員擬暫停委員身份　羅健熙指沒收通知：看來無意聆聽本人回應

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-09 16:06

《香港01》昨日報道，民主黨主席羅健熙涉及一宗刑事案件，房委會建築小組委員會建議，暫停他的委員身份，直至司法程序完結。 羅健熙今日表示極為詫異，指自己一直沒有收到通知，直至傳媒查詢才知道此事。

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《香港01》昨日報道，羅健熙的任期本應在明年3月31日屆滿，但由於涉及一宗刑事案件，房委會建議暫停他的委員身份，直至司法程序完結。

過去沒有先例 來屆無泛民人士

房委會過去沒有採用類似做法，以民主黨成員尹兆堅為例，他一直擔任房委會的資助房屋小組委員會委員。雖然他在去年曾被控涉嫌違犯《立法會（權力及特權）條例》，及後在今年初，又被指因發起或參與民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權罪」，但他當時未有被房委會即時暫停委員身份，至今仍然是小組成員之一。

據了解，最新的委任名單中，尹兆堅已不再獲委任，同時並沒有其他泛民主派成員獲邀加入，換言之，新一屆委員會將沒有任何泛民人士。

羅健熙透過民主黨facebook回應事件，指自己亦是傳媒查詢才得悉事件，因此極為詫異。他表示，房委會以假定通過文件來處理事件，「看來亦完全無意聆聽本人對其擬議舉動的回應、或邀請本人去申辯」。他亦質疑房委員現任委員是否都要申報有沒有涉及任何刑事案件，包括不小心駕駛等，是案如果涉及這案件都會一視同仁全部停職。

羅健熙被指在2019年11月18日，在理工大學外涉嫌參與非法集結。